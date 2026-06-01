Kümese giren sokak köpekleri dehşet saçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kümese giren sokak köpekleri dehşet saçtı

Kümese giren sokak köpekleri dehşet saçtı
01.06.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir sitenin bahçesindeki kümese giren 3 başıboş köpek, 30 tavuğu telef etti. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, bahçelere rahatça giren köpekler yüzünden çocuklarının can güvenliğinden endişe ettiklerini belirten mahalle sakinleri, yetkililerden acil ve kalıcı bir çözüm beklediyor.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, kümese giren sokak köpekleri, 30 tavuğu öldürdü. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuklarının da risk altında olduğunu belirten mahalleli, yetkililerden çözüm için destek istedi.

Olay, 30 Mayıs sabahı, Güzelyalı Siteler Mahallesi Eski Bursa Asfaltı Caddesi yakınlarındaki kümeste meydana geldi. Bölgede dolaşan 3 başıboş köpek, 1 sitenin bahçesindeki kümese girip yaklaşık 40 dakika boyunca tavuklara saldırdı. 30 tavuk öldü, 2 tavuk canlı kaldı. Köpeklerin daha sonra yan taraftaki başka kümese de girip, buradaki 3 tavuğu da parçaladığı öğrenildi. Köpekler, çevredekilerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Kümese giren sokak köpekleri dehşet saçtı

"ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Olayı tatil dönüşü öğrenen kümesin sahibi Sevgi Türay, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine, "Emek vererek büyüttüğümüz tavuklarımız telef oldu. Asıl endişemiz bu köpeklerin yarın çocuklara zarar verme ihtimali. Bahçelere rahatlıkla girebiliyorlar. Evde 6 yaşında, komşumuzda ise 4 yaşında çocuk var. Çocuklarımızın güvenliği konusunda endişeliyiz” dedi.

Kümese giren sokak köpekleri dehşet saçtı

Mahalleli ise bölgede başıboş köpeklerin sık sık görüldüğünü belirterek, yetkililerden soruna kalıcı çözüm için destek istedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kümese giren sokak köpekleri dehşet saçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

17:44
Galatasaray’dan Abdülkerim için karar İmzalar atılıyor
Galatasaray'dan Abdülkerim için karar! İmzalar atılıyor
17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:53:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Kümese giren sokak köpekleri dehşet saçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.