Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar

02.06.2026 14:23
Parti grubunda açıklamalarda bulunan Özgür Özel, vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında ortaya atılan iddialara değinirken "Ölüm döşeğinde, ameliyatta, ölünce kabrinde namusuna iftira atanlar şimdi gidip o partide göbek atıyor" dedi. Özel, sözlerinin devamında ağzını bozarak "Yavşaklar" ifadesini kullandı.

TBMM’de CHP grup toplantısına ilişkin günlerdir süren belirsizlik, saat 13.30’da başlayan oturumla sona erdi. Özgür Özel, Meclis’te gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. 

KONUŞMASI SIRASINDA AĞZINI BOZDU 

CHP'deki sürece ilişkin açıklamalarda bulunan ve isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Özgür Özel, konuşmasının bir yerinde kendini tutamayarak ağzını bozdu. 

"GÖBEK ATIYOR YAVŞAKLAR"

Ferdi Zeyrek ve  Gülşah Durbay'ın hayatını kaybettikleri süreçte yaşananlara atıfta bulunan Özel, "Ferdi Zeyrek, elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün Yeni Akit gazetesinde 'çarpıldı' diye dalga geçen, o karikatürü çizen kadın biz gittik diye CHP Genel Merkezi'nde çikolata dağıtıyor baba evinde. Evladımız Gülşah'a ölüm döşeğinde, ameliyatta, yoğun bakımda, ölünce, kabrinde namusuna iftira atanlar şimdi gidiyorlar o partide göbek atıyor yavşaklar" ifadelerine yer verdi. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sedat Genç Sedat Genç:
    aynaya bakmış olmalı… 2 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    imzasını atmış:) 2 2 Yanıtla
    dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Selami senin imzanı taklit etmiştir belki 1 0
  • Bayram Kaya Bayram Kaya:
    Selami Karagülle sendemi göbek atanların içindeydin 3 0 Yanıtla
    Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Selami en son iktidar gördü süt içiyordu. 4 0
  • Alper Tunga Alper Tunga:
    Az bile demiş 1 2 Yanıtla
  • Erkan Mahir Erkan Mahir:
    kral 1 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
