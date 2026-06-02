Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler

02.06.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezinde yaşanan arbedeye ve tahliye sürecine dair çok sert açıklamalarda bulundu. Olaylı günde kapıların gençlik kollarını korumak için kapatıldığını belirten Özel, parti içindeki mevcut tabloyu "CHP'nin kapısının önüne hayatında ilk kez gelmiş tipler, bellerinde kasaturalarla gelip direkt gençlik kollarımızın karşısına dikildiler" diyerek özetledi.

Mahkemenin verdiği iptal kararının ardından CHP içindeki kriz derinleşerek devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel, parti genel merkezinin tahliye edilmesi sürecine ve o gün kapıda yaşanan gerilime dair dikkat çekici detaylar paylaştı.

"BARDA BODYGUARDLIK YAPAN TİPLERLE GELDİLER"

Genel merkezin önüne polis, biber gazı ve plastik mermilerle gelindiğini ifade eden Özel, karşı safta yer alan bazı sivil şahıslara yönelik çok ağır ithamlarda bulundu. Özel, o gece karşılaştıkları manzarayı şu sözlerle anlattı:

"Bir mahkeme kararı elde; genel merkezin önüne polisle, biber gazıyla, plastik mermiyle geldiler. Sabaha kadar barda, pavyonda bodyguardlık yapmış, CHP'nin kapısının önüne hayatında ilk kez gelmiş tipler, bellerinde kasaturalarla gelip direkt gençlik kollarımızın karşısına dikildiler."

"EVLATLARIMIZI KORUMAK İÇİN KAPIYI KAPATTIK"

Kamuoyunda ve parti içinde günlerdir tartışılan "İçeridekiler kapıyı kapattı" eleştirilerine de yanıt veren Özel, bu hamlenin zorunlu bir güvenlik tedbiri olduğunu savundu. Bütün kamera kayıtlarının ortada olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Biz o kapıyı kapattırmasaydık, gençlik kollarımızın evlatlarının karşısına dikilen o olmadık tipler yüzünden bu partide hiçbirimizin kabul edemeyeceği olaylar yaşanacaktı. Biz o kapıyı kapatarak evlatlarımızı koruduk; onlar ise o kapıya dayanarak bu partiye en büyük utancı yaşattılar."

"BABA OCAĞINDA İKTİDARLA YÜRÜYENLER VAR"

Özel, konuşmasının son bölümünde parti içindeki bölünmüşlüğün altını çizerek mevcut tabloyu "İki tane Cumhuriyet Halk Partisi" sözleriyle tanımladı. TBMM çatısı altında bulunan kendi grubunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına ve demokrasiye sahip çıktığını belirten Özel, muhaliflerini iktidarla işbirliği yapmakla suçladı:

"Bugün burada oturanların meziyeti; demokrasiye sahip çıkmak, haklının ve ezilenin yanında durmak ve iktidara yürümektir. Diğer tarafta ise bugünkü iktidarla yürümeyi tercih eden ve haksız, hukuksuz bir mahkeme kararıyla bu partinin baba ocağında oturanlar var. Bu meseleyi göreceğiz ve hızla çözmek için cesaret göstereceğiz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Gençlik, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Test Test Test Test:
    Kendi çalıp kendi oynuyor. Kasaturaymuş.. senden başka kasatura mı var ioi 2 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    sende sahibin gibi tiyatrocu olmuşsun özgür şunu unutma Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır 2 1 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    O tiplerin oraya kimler tarafından yollandığı ı ve ne amaçla geldiğini çok iyi biliyoruz 1 1 Yanıtla
  • Muammer Doğu Muammer Doğu:
    Yalandan kim ölmüş 1 1 Yanıtla
  • Turan Adar Turan Adar:
    Sende elinde paralarla delegelere gitmiştin Değil mi 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
Batman Petrolspor’dan iddialı transfer Batman Petrolspor'dan iddialı transfer
Avrupa’nın en büyük savunma ve güvenlik fuarının kapıları İsrail’e kapandı Avrupa'nın en büyük savunma ve güvenlik fuarının kapıları İsrail'e kapandı
AVM’de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak

15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
14:10
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu
Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
13:37
Kılıçdaroğlu mu Özel mi DEM Parti, CHP’deki krizle ilgili tavrını belli etti
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti
13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:35:19. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.