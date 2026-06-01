Fransa\'dan İsrail\'e Fuar Yasağı

Fransa ile İsrail arasında savunma sanayisi ve diplomasi hattında ipler koptu. Fransa Savunma Bakanlığı, başkent Paris'te düzenlenecek olan dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarlarından Eurosatory’ye İsrail’in resmi katılımını yasakladı. Karara sert tepki gösteren İsrail Savunma Bakanlığı, hamleyi "utanç verici" olarak nitelendirdi.

ULUSAL STANT VE HÜKÜMET TEMSİLCİSİNE GEÇİT YOK

Fransa, 15-19 Haziran tarihleri arasında Paris'te gerçekleştirilecek Eurosatory savunma fuarı için İsrail'e kapıları kapattı. Alınan karara göre, fuarda İsrail’in ulusal bir stant (pavyon) kurmasına izin verilmeyecek ve organizasyona resmi bir İsrail hükümet temsilcisi katılamayacak.

SADECE SAVAŞ DEĞİL, SİLAH AMBARGOSU DA GELDİ: "SADECE HAVA SAVUNMA"

Paris yönetiminin yaptırımı sadece siyasi temsil ve stant yasağıyla sınırlı kalmadı. Fransa, fuara katılacak İsrailli şirketlerin sergileyeceği askeri teknolojilere de ağır sansür uyguladı. İsrailli savunma sanayisi firmalarının fuarda saldırı amaçlı silah sistemlerini ve muharebe araçlarını sergilemesi yasaklandı. Şirketlere yalnızca hava savunma silahları ve buna bağlı yan ürünleri sergileme izni verildi.

İSRAİL'DEN SERT TEPKİ: "UTANÇ VERİCİ BİR KARAR"

Yasak kararını doğrulayan İsrail Savunma Bakanlığı, Fransa'ya adeta ateş püskürdü. Kararın uluslararası normlara aykırı olduğunu savunan bakanlık, şu açıklamayı yaptı:

"Fransa tarafından alınan bu karar, tamamen siyasi ve ticari hesaplara dayanan utanç verici bir adımdır. Uluslararası savunma fuarlarını düzenleyen yerleşik kurallara ve normlara doğrudan aykırılık teşkil etmektedir."

PARİS DAHA ÖNCE DE DUVAR ÖRMÜŞTÜ

Fransa ve İsrail arasında fuar krizleri ilk değil. Fransa, 2024’teki Eurosatory fuarında da başlangıçta İsrailli firmaları tamamen yasaklamış, ancak daha sonra geri adım atmıştı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 2025 Paris Hava Fuarı'nda ise organizatörler, saldırı silahı sergileyen İsrailli stantların etrafını siyah bölme duvarlarla kapatarak izole etmişti. Gazze ve Lübnan'daki operasyonlar nedeniyle yükselen uluslararası baskı, Paris'in bu kez çok daha sert bir ambargo kararı almasına yol açtı.