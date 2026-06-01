Fransa'dan İsrail'e Fuar Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'dan İsrail'e Fuar Yasağı

Fransa\'dan İsrail\'e Fuar Yasağı
01.06.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, Paris Eurosatory 2026 Fuarı'nda İsrail'in soykırım silahlarını sergilemesini yasakladı.

Fransa ile İsrail arasında savunma sanayisi ve diplomasi hattında ipler koptu. Fransa Savunma Bakanlığı, başkent Paris'te düzenlenecek olan dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarlarından Eurosatory’ye İsrail’in resmi katılımını yasakladı. Karara sert tepki gösteren İsrail Savunma Bakanlığı, hamleyi "utanç verici" olarak nitelendirdi.

ULUSAL STANT VE HÜKÜMET TEMSİLCİSİNE GEÇİT YOK

Fransa, 15-19 Haziran tarihleri arasında Paris'te gerçekleştirilecek Eurosatory savunma fuarı için İsrail'e kapıları kapattı. Alınan karara göre, fuarda İsrail’in ulusal bir stant (pavyon) kurmasına izin verilmeyecek ve organizasyona resmi bir İsrail hükümet temsilcisi katılamayacak.

SADECE SAVAŞ DEĞİL, SİLAH AMBARGOSU DA GELDİ: "SADECE HAVA SAVUNMA"

Paris yönetiminin yaptırımı sadece siyasi temsil ve stant yasağıyla sınırlı kalmadı. Fransa, fuara katılacak İsrailli şirketlerin sergileyeceği askeri teknolojilere de ağır sansür uyguladı. İsrailli savunma sanayisi firmalarının fuarda saldırı amaçlı silah sistemlerini ve muharebe araçlarını sergilemesi yasaklandı. Şirketlere yalnızca hava savunma silahları ve buna bağlı yan ürünleri sergileme izni verildi.

İSRAİL'DEN SERT TEPKİ: "UTANÇ VERİCİ BİR KARAR"

Yasak kararını doğrulayan İsrail Savunma Bakanlığı, Fransa'ya adeta ateş püskürdü. Kararın uluslararası normlara aykırı olduğunu savunan bakanlık, şu açıklamayı yaptı:

"Fransa tarafından alınan bu karar, tamamen siyasi ve ticari hesaplara dayanan utanç verici bir adımdır. Uluslararası savunma fuarlarını düzenleyen yerleşik kurallara ve normlara doğrudan aykırılık teşkil etmektedir."

PARİS DAHA ÖNCE DE DUVAR ÖRMÜŞTÜ

Fransa ve İsrail arasında fuar krizleri ilk değil. Fransa, 2024’teki Eurosatory fuarında da başlangıçta İsrailli firmaları tamamen yasaklamış, ancak daha sonra geri adım atmıştı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 2025 Paris Hava Fuarı'nda ise organizatörler, saldırı silahı sergileyen İsrailli stantların etrafını siyah bölme duvarlarla kapatarak izole etmişti. Gazze ve Lübnan'daki operasyonlar nedeniyle yükselen uluslararası baskı, Paris'in bu kez çok daha sert bir ambargo kararı almasına yol açtı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Hükümet, Güncel, İsrail, Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'dan İsrail'e Fuar Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi

19:10
Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11’leri belli oldu
Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11'leri belli oldu
18:43
Kabine sonrası CHP’ye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
18:36
AVM’de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
18:17
Batman Petrolspor’dan iddialı transfer
Batman Petrolspor'dan iddialı transfer
18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
18:07
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 19:16:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Fransa'dan İsrail'e Fuar Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.