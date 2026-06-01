MV Hondius Gemisi Yeniden Operasyona Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MV Hondius Gemisi Yeniden Operasyona Başladı

01.06.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hantavirüs nedeniyle karantinaya alınan gemide temizlik tamamlandı, sefer izni verildi.

Dünya genelinde haftalardır yakından takip edilen ve hantavirüs vakalarıyla gündeme gelen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde yürütülen temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin başarıyla tamamlandığı ve geminin yeniden sefere çıkacağı bildirildi.

Geminin işletmecisi Oceanwide Expeditions şirketi tarafından yapılan açıklamada, Hollanda Halk Sağlığı Kurumu (GGD) yetkililerince 29 Mayıs'ta denetlenen gemiye, 30 Mayıs itibarıyla yeniden operasyon izni verildiği belirtildi.

Açıklamada, geminin bir önceki seferinde görev yapan tüm mürettebatın tahliye edilerek karantinaya alındığı, gemide görevlendirilen yeni personelin ise karantinadaki çalışanlarla hiçbir temasının bulunmadığı ifade edildi.

Söz konusu yolcu gemisinin, Rotterdam'daki yıllık bakım ve kontrollerinin tamamlanmasının ardından 6 Haziran'da Svalbard takımadalarındaki Longyearbyen şehrine hareket edeceğinin aktarıldığı açıklamada, "MV Hondius"un, Arktik (Kuzey Kutbu) sezonunun ilk turistik seferi için ise 13 Haziran'da Longyearbyen limanından demir alacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Hantavirüs, Denizcilik, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MV Hondius Gemisi Yeniden Operasyona Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Dev toz bulutu Hindistan’da bir kenti yuttu Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

15:35
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
15:31
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
15:28
Altında 8 bin TL için tarih verildi
Altında 8 bin TL için tarih verildi
14:52
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:48:29. #7.12#
SON DAKİKA: MV Hondius Gemisi Yeniden Operasyona Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.