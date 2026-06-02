Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli\'yi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makam odasında ziyaret etti.
Meclis'te gerçekleşen görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü öğrenildi. Görüşmenin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Bakan Çiftçi paylaşımında, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.
Çiftçi açıklamasında, "Milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum" dedi.
