Buca Belediyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu

01.06.2026 18:11
Buca Belediyesi'nde 53 kişi gözaltına alındı; usulsüz imar ve rüşvet iddiaları soruşturuluyor.

İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yolsuzluk operasyonunda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'deki belirlenen adreslerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 zanlı, sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'na getirildi.

Dosyadaki iddialar

Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtildi.

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi, CİMER ihbarları ve tanık beyanlarına göre, şüphelilerin teknik usulsüzlükleri gizlemek için "proje yapıştırma" yöntemi kullandığı, kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenlediği ve rüşvet paralarını inşaat şirketleri ile lüks mülkler üzerinden akladığı ileri sürüldü.

İlçede yapılacak bazı inşaat projelerinde imar mevzuatına aykırı şekilde kat ve daire sayısının artırıldığı, sorunlu projelerin onay süreçlerinin belediye içindeki belirli görevlilerce hızlandırıldığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasında müteahhitlerin usulsüzlüklerin görmezden gelinmesi karşılığında belediye görevlilerine para, daire veya farklı menfaatler sağladığı, bazı projelerde 20 dairelik kapasitenin usulsüz hesaplamalarla çok daha yüksek sayılara çıkarıldığı, bu yolla elde edilen haksız kazancın belediye içerisindeki ilgili kişilerle paylaşıldığı öne sürüldü.

Ödeme trafiğine "sabun" adı

Bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullandığı, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi için belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin "sorun çözme/erteleme" anlamında bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı iddia edildi.

Belediye iştiraklerine ait kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanıldığı, şirket kaynaklarından karşılıksız nakit çekildiği, bazı siyasi organizasyonların konaklama, yemek, ulaşım, araç kiralama giderlerinin belediye iştirakleri üzerinden karşılandığı öne sürüldü.

Ayrıca "bankamatik personel" yöntemiyle SGK kayıtları ve tanık beyanları kapsamında, fiilen çalışmadığı halde maaş ve ödeme alan kişiler ile bu sistemin kurulmasında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen belediye ve iştirak çalışanları da soruşturma kapsamına alındı. Belediye kaynakları üzerinden fiilen çalışmayan kişilere düzenli ödeme yapıldığı ve bu uygulamanın belirli bir organizasyon çerçevesinde sürdürüldüğü iddia edildi.

Araç kiralama, lastik alımı, çöp konteyneri, bitki alımı, etkinlik organizasyonları ve doğrudan temin işlemlerinin de incelemeye alındığı, bazı ihalelerin belirli firmalara yönlendirildiği, alımların fahiş fiyatlarla yapıldığı ve bu işlemler üzerinden menfaat temin edildiği öne sürüldü.

Kaynak: AA

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
