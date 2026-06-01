Minguzzi cinayetinde "cezaevi fotoğrafı" iddiası: Tamamen dezenformasyon çıktı

01.06.2026 19:17
İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin tutuklu bulunan Umutcan Baba'nın, cezaevinde annesiyle sarıldığı iddia edilen ve sosyal medyada infiale yol açan fotoğrafın tamamen dezenformasyon amaçlı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve Mattia Ahmet Minguzzi’nin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan acı olayın ardından adli süreç devam ediyor.

Olayla ilgili 24 yıl hapis cezasında çarptırılan hükümlü Umutcan Baba hakkında son günlerde bazı internet haber siteleri ve sosyal medya platformlarında paylaşılan bir fotoğraf kamuoyunda büyük bir tartışma başlattı.

“BAYRAM GÖRÜŞÜ YAPILDI AMA FOTOĞRAF ÇEKİLMESİ İMKANSIZ”

Baba'nın, cezaevinde annesiyle sarıldığı iddia edilen fotoğrafla ilgili resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada, şunlar belirtildi: “Son günlerde bazı sosyal medya platformları (X-Twitter) ile internet haber sitelerinde, İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve Mattia Ahmet Minguzzi’nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklu bulunan Umutcan Baba’nın cezaevinde annesiyle sarıldığı anlara ait olduğu iddia edilen bir fotoğrafın paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu paylaşımların kamuoyunda infiale yol açması üzerine yapılan incelemelerde;

Tutuklu Umutcan Baba’nın 29/05/2026 tarihinde, yürürlükteki mevzuat kapsamında bayram açık görüş hakkını kullandığı, bu görüşmeye annesi Şerife Baba, babası İmdat Baba ile kardeşleri Muhammed Kerim Baba ve Abdurrahman Baba’nın katıldığı anlaşılmıştır.

"TAMAMEN DEZENFORMASYON AMAÇLI"

Ancak, açık görüş süresince ilgili kurumumuzda uygulanmakta olan sıkı güvenlik kuralları gereği herhangi bir fotoğraf veya video çekimi yapılması kesinlikle mümkün değildir. Bu kapsamda sosyal medyada paylaşılan görüntü detaylı olarak incelenmiş olup; paylaşımların tamamen dezenformasyon amaçlı olduğu kesin olarak tespit edilmiştir.

