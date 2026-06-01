Menteşe'de Kayıp Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Menteşe'de Kayıp Adamın Cansız Bedeni Bulundu

01.06.2026 18:11
74 yaşındaki Fikret Filibe'nin cansız bedeni, asansör boşluğunda bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 10 gündür haber alınamayan Fikret Filibe'nin (74), yaşadığı apartmanın asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu.

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi'nde yaşayan Fikret Filibe'den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası çalışma başlatan ekipler, Filibe'nin telefon sinyallerini incelemeye aldı. İncelemede, sinyallerin yaşadığı apartmandan geldiği tespit edildi. Binada arama çalışması başlatıldı. Aramada, Fikret Filibe'nin cansız bedenine apartmanın asansör boşluğunda ulaşıldı. Filibe'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnceleme, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
