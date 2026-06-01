Başsavcılık harekete geçti! CHP kurultayındaki delegelerin banka hareketleri ve SGK kayıtları incelenecek

01.06.2026 19:19
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP Olağan Kurultayında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa dönmesi sonrası CHP'deki tartışmalar devam ediyor. 

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP Olağan Kurultayına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı,  Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yazı yazdı.

Söz konusu yazıyla birlikte kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep edildi. 

