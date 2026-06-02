A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

02.06.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye hareket eden A Milli Takım, İstanbul Havalimanı'nda bando takımı eşliğinde uğurlandı. Özel uçakla turnuva yolculuğuna başlayan ay-yıldızlılarda futbolcuların tercih ettiği tek tip kombinler de dikkat çeken detaylardan biri oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, özel uçakla ABD'ye hareket etti. İstanbul Havalimanı'ndaki uğurlama töreninde bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde yolcu edilen ay-yıldızlılarda, futbolcuların tercih ettiği tek tip kombin de dikkat çekti.

DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU BAŞLADI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Futbol Takımı, turnuva için ABD'ye gitti. Ay-yıldızlı ekip, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden otobüsle ayrılarak İstanbul Havalimanı'na geçti. Milli takım kafilesi, burada kendileri için hazırlanan özel uçakla ABD'ye hareket etti.

BANDO TAKIMIYLA UĞURLANDILAR

İstanbul Havalimanı Jetex İstanbul Terminali'nde düzenlenen uğurlama sırasında renkli anlar yaşandı. Bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde terminale gelen milli futbolcular ve teknik heyet, taraftarların da ilgisiyle karşılaştı. Dünya Kupası heyecanı daha yolculuk başlamadan hissedildi.

TEK TİP KOMBİNLER GÜNDEM OLDU

Uğurlama töreninde en çok dikkat çeken detaylardan biri ise futbolcuların kıyafet tercihi oldu. A Milli Takım kafilesindeki isimlerin aynı kombinlerle seyahat etmesi futbolseverlerin gözünden kaçmadı. Futbolcuların uyumlu görüntüsü kısa sürede ilgi çekerken, bu detay sosyal medyada da geniş yankı buldu.

HEDEF DÜNYA KUPASI'NDA TARİH YAZMAK

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, turnuvada başarılı sonuçlar alarak uzun yıllar sonra Dünya Kupası'nda önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor.

İşte o anlardan kareler:

A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, İstanbul Havalimanı, Dünya Kupası, Milli Takım, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • selim cehreli selim cehreli:
    Allah yolunuzu açık eylesin kardeşlerim 0 0 Yanıtla
  • Erhan Gülden Erhan Gülden:
    Boşuna yazmayın. Hep aynı kişilerin yorumlarını yayınlıyorlar. Artık okumak istemiyorum. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
Batman Petrolspor’dan iddialı transfer Batman Petrolspor'dan iddialı transfer
Avrupa’nın en büyük savunma ve güvenlik fuarının kapıları İsrail’e kapandı Avrupa'nın en büyük savunma ve güvenlik fuarının kapıları İsrail'e kapandı
AVM’de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
Napoli’nin eski yıldızı Sarıyer’e transfer oluyor Napoli'nin eski yıldızı Sarıyer'e transfer oluyor
Kabine sonrası CHP’ye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
Trabzon’un 30 yıllık hayali olan Güney Çevre Yolu Projesi’nde geri sayım başladı Trabzon'un 30 yıllık hayali olan Güney Çevre Yolu Projesi'nde geri sayım başladı
Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu
İsrail, Lübnan’da hastaneyi vurdu Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail, Lübnan'da hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Minguzzi cinayetinde “cezaevi fotoğrafı“ iddiası: Tamamen dezenformasyon çıktı Minguzzi cinayetinde "cezaevi fotoğrafı" iddiası: Tamamen dezenformasyon çıktı
Başsavcılık harekete geçti CHP kurultayındaki delegelerin banka hareketleri ve SGK kayıtları incelenecek Başsavcılık harekete geçti! CHP kurultayındaki delegelerin banka hareketleri ve SGK kayıtları incelenecek
İran, İsrail’in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu İran, İsrail'in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu

15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:30
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
14:10
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
14:10
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu
Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
13:37
Kılıçdaroğlu mu Özel mi DEM Parti, CHP’deki krizle ilgili tavrını belli etti
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti
13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:23
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
13:11
Adliyede dava sonrası ortalık karıştı 8 kadın gözaltına alındı
Adliyede dava sonrası ortalık karıştı! 8 kadın gözaltına alındı
12:22
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı Yeni bulgu çok insanın başını yakar
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:58:14. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.