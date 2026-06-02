A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, özel uçakla ABD'ye hareket etti. İstanbul Havalimanı'ndaki uğurlama töreninde bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde yolcu edilen ay-yıldızlılarda, futbolcuların tercih ettiği tek tip kombin de dikkat çekti.

DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU BAŞLADI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Futbol Takımı, turnuva için ABD'ye gitti. Ay-yıldızlı ekip, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden otobüsle ayrılarak İstanbul Havalimanı'na geçti. Milli takım kafilesi, burada kendileri için hazırlanan özel uçakla ABD'ye hareket etti.

BANDO TAKIMIYLA UĞURLANDILAR

İstanbul Havalimanı Jetex İstanbul Terminali'nde düzenlenen uğurlama sırasında renkli anlar yaşandı. Bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde terminale gelen milli futbolcular ve teknik heyet, taraftarların da ilgisiyle karşılaştı. Dünya Kupası heyecanı daha yolculuk başlamadan hissedildi.

TEK TİP KOMBİNLER GÜNDEM OLDU

Uğurlama töreninde en çok dikkat çeken detaylardan biri ise futbolcuların kıyafet tercihi oldu. A Milli Takım kafilesindeki isimlerin aynı kombinlerle seyahat etmesi futbolseverlerin gözünden kaçmadı. Futbolcuların uyumlu görüntüsü kısa sürede ilgi çekerken, bu detay sosyal medyada da geniş yankı buldu.

HEDEF DÜNYA KUPASI'NDA TARİH YAZMAK

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, turnuvada başarılı sonuçlar alarak uzun yıllar sonra Dünya Kupası'nda önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor.

İşte o anlardan kareler: