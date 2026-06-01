Aziz Yıldırım\'ın Londra\'da görüştüğü isim ortaya çıktı

01.06.2026 20:00
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın stopere yapacağı transfer için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Yıldırım'ın kurmaylarının Manchester City forması giyen Nathan Ake'nin temsilcisiyle görüştüğü belirtildi.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek seçim öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Güçlü bir kadro kurarak sarı-lacivertli ekibi yeniden şampiyonluğa taşımayı hedefleyen Yıldırım'ın Lodra'da görüştüğü isim ortaya çıktı.

AKE'NİN TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ

A Spor'un haberine göre; Savunma hattına sol ayaklı bir ismi transfer etmek isteyen Aziz Yıldırım, Manchester City'de forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu Nathan Ake için harekete geçti. Haberde, Yıldırım'ın kurmaylarının geçtiğimiz günlerde Londra'da Ake'nin temsilcileriyle görüştüğü kaydedildi.

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR

Defans hattını Premier Lig kalitesinde bir isimle güçlendirmek isteyen Aziz Yıldırım’ın radarında Ake dışında iki önemli savunmacının daha olduğu belirtildi. Bu isimlerin Fulham'dan Calvin Bassey ile Bournemouth'tan Marcos Senesi olduğu aktarıldı. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
