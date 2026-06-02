Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yargı kararının ardından başlayan yeni dönemde hareketli saatler yaşanıyor. Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partiyi genel seçime ve yeni döneme taşıyacak olan kurmay kadrosu ilan edildi.
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, partinin en üst karar organı olan MYK'da kritik görevlendirmelere gidildi. Yeni dönemde Genel Sekreterlik makamı Rıfat Nalbantoğlu'na emanet edilirken, örgütlerin yönetimi ise Orhan Sarıbal'a devredildi.
İŞTE KILIÇDAROĞLU’NUN YENİ MYK LİSTESİ
Parti genel merkezinde düzenlenen açıklamayla duyurulan ve Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma ekibini oluşturan yeni "A Takımı" şu isimlerden oluştu:
- Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan
- Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter
- Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı/ Sayman
- Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Ahmet Hakan Uyanık – Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
MÜSLİM SARI’YA ÇİFTE GÖREV
Açıklanan yeni listede en dikkat çeken detaylardan biri, yeni dönemde Parti Sözcülüğü görevini üstlenen Müslim Sarı’nın aynı zamanda Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna da oturması oldu.
