Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

02.06.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı makamına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte çalışacağı yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) açıklandı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından kamuoyuna duyurulan listede; Genel Sekreterlik görevine Rıfat Nalbantoğlu, Yurtiçi Örgütlenmeye Orhan Sarıbal ve Saymanlığa Bülent Kuşoğlu getirilirken, Müslim Sarı ise hem parti sözcülüğü hem de yerel yönetimler sorumluluğunu üstlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yargı kararının ardından başlayan yeni dönemde hareketli saatler yaşanıyor. Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partiyi genel seçime ve yeni döneme taşıyacak olan kurmay kadrosu ilan edildi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, partinin en üst karar organı olan MYK'da kritik görevlendirmelere gidildi. Yeni dönemde Genel Sekreterlik makamı Rıfat Nalbantoğlu'na emanet edilirken, örgütlerin yönetimi ise Orhan Sarıbal'a devredildi.

İŞTE KILIÇDAROĞLU’NUN YENİ MYK LİSTESİ

Parti genel merkezinde düzenlenen açıklamayla duyurulan ve Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma ekibini oluşturan yeni "A Takımı" şu isimlerden oluştu:

  • Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan
  • Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter
  • Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı/ Sayman
  • Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Ahmet Hakan Uyanık – Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

MÜSLİM SARI’YA ÇİFTE GÖREV

Açıklanan yeni listede en dikkat çeken detaylardan biri, yeni dönemde Parti Sözcülüğü görevini üstlenen Müslim Sarı’nın aynı zamanda Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna da oturması oldu. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Kuşoğlu, Orhan Sarıbal, Müslim Sarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Butlanın gayrimeşru takımı 1 2 Yanıtla
  • Sedat Genç Sedat Genç:
    hırsızlıktan iyidir… 1 1 Yanıtla
  • Yusuf Ercan Öztürk Yusuf Ercan Öztürk:
    Hukukta 'butlan' düzeltilebilir ya da yok sayılabilir hırsızlık tescillenirse bir daha temizlenemez. 0 1 Yanıtla
  • Yusuf Ercan Öztürk Yusuf Ercan Öztürk:
    Hukukta 'butlan' düzeltilebilir ya da yok sayılabilir ama hırsızlık tescillenirse bir daha temizlenemez. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu
Myanmar’da patlama: 55 ölü, 70’ten fazla yaralı Myanmar'da patlama: 55 ölü, 70'ten fazla yaralı
İsrail, Lübnan’da hastaneyi vurdu Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail, Lübnan'da hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Minguzzi cinayetinde “cezaevi fotoğrafı“ iddiası: Tamamen dezenformasyon çıktı Minguzzi cinayetinde "cezaevi fotoğrafı" iddiası: Tamamen dezenformasyon çıktı

16:50
Bu iş tamam Mason Greenwood Fener’e hayırlı olsun
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
16:28
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 16:59:43. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.