Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme mutlak butlan kararı verdi. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine dönerken açıklanırken Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmedildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise bayram sonundan genel merkeze gelerek resmen göreve başladı.

PARTİ SÖZCÜSÜ BERHAN ŞİMŞEK OLACAK

Kılıçdaroğlu’nun, partiyi genel seçime ve yeni döneme taşıyacak olan kurmay kadrosu ilan edildi.

Parti sözcülüğü için adı geçen Parti Meclisi Üyesi Berhan Şimşek, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Şimşek, geçtiğimiz yıl Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın ardından Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararı ile partiden ihraç edilmişti.

Daha sonra CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Şimşek, parti yönetimine karşı sert ifadeler kullanmıştı.

"BURASI ARTIK İMAMOĞLU HOLDİNG"

CHP'nin DNA'sının bozulduğunu ifade eden Şimşek, "Burası artık İmamoğlu Holding. Patronu Silivri'de. CEO'su Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor.

Çarşambadan çarşambaya Silivri'ye uçuyor. Ekrem İmamoğlu'nun dikte ettiklerini geliyor, uyguluyor. Belirleyici Ekrem İmamoğlu." ifadelerini kullanmıştı.

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

1999’da CHP 10. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyesi seçilen Şimşek, dokuz dönem PM ve MYK üyeliğiyle partide etkili bir konuma yükseldi. 2002-2007 yıllarında 22. Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM’de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görev yaptı, Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı’nı üstlendi. 2010-2011’de CHP İstanbul İl Başkanı olarak hizmet verdi; ancak son dönemde Özgür Özel ile yaşadığı gerilimler ve Gürsel Tekin’le ortak basın toplantısı planı, parti içinde disiplin sürecini tetikledi.

CHP'NİN YENİ MYK LİSTESİ