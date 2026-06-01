Omar Fayed 3. kez Fenerbahçe\'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin 2023 yılında Mısır'ın Mokawloon takımından transfer ettiği genç stoper Omar Fayed, Portekiz ekibi Arouca'da da istenen performansı gösteremedi.

AROUCA FAYED İLE DEVAM ETMİYOR

Geride kalan sezonu Arouca'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Mısırlı savunmacı, 10 resmi maçta forma giydi ve toplam 733 dakika sahada kalarak beklentilerin uzak kaldı. Sezonun ilk yarısı uyum süreciyle geçerken, ikinci yarıda Javi Sanchez'in transferiyle birlikte forma şansı iyice azaldı. Record'a göre; Arouca, genç oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve Omar Fayed, Fenerbahçe'ye geri dönecek.

ÜÇÜNCÜ KEZ GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fayed, sarı-lacivertlilerde tutunamayınca daha önce Sırbistan'ın Novi Pazar ve Belçika'nın Beerschot takımlarına da kiralanmıştı. Fayed, böylece kariyerinde kiralık gittiği üçüncü takımda da kalıcı olamadı.