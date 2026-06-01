İran, İsrail\'in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in kuzeyinde yaşayanlar için tahliye uyarısı yaptı.

"BÖLGEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Devrim Muhafızları Ordusu’nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İsrail’in kuzeyinde yaşayanlar için tahliye uyarısı yaptı. Abdullahi, İsrail’in, Beyrut’un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İran’ın da İsrail’in kuzeyini ile askeri bölgeleri hedef alacağını ve bölge sakinlerine zarar görmemeleri için İsrail’in kuzeyini terk etmeleri çağrısında bulundu.

NETANYAHU 'SALDIRI' TALİMATI VERMİŞTİ

İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 433 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.