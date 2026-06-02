Adliyede görülen dava sonrası ortalık karıştı: 8 kadın gözaltına alındı

02.06.2026 13:11  Güncelleme: 13:14
Samsun Adliyesi'nde kasten yaralama davasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada bir kadın sinir krizi geçirip intihara kalkıştı, 8 kadın gözaltına alındı.

Samsun Adliyesi'nde görülen kasten yaralama davasının ardından taraflar arasında çıkan kavga paniğe neden oldu. Olayda sinir krizi geçirerek intihara kalkıştığı belirtilen bir kadın hastaneye kaldırılırken, 8 kadın ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Adliyesi 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir tutuklu sanığın da bulunduğu kasten yaralama davasının görülmesinin ardından taraflar arasında gerginlik yaşandı. Duruşmanın yapıldığı adliyenin 4. katındaki mahkeme koridorunda, tutuklu yakını olduğu öğrenilen Y.E.A. adlı kadın sinir krizi geçirdi. İddiaya göre genç kadın bir süre sonra intihara kalkıştı. Olay yerine müdahale eden adliye polisi, kadını sakinleştirerek güvenli alana çıkardı ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İlk çağrılan ambulansın müdahalesini kabul etmediği öğrenilen kadın, bir süre sonra yeniden fenalaştı. Adliye önünde baygınlık geçiren Y.E.A. için tekrar ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kadın hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada davanın tarafı olan kadınlar arasında adliye önünde kavga çıktı. Kısa sürede büyüme eğilimi gösteren kavgaya adliye polisi müdahale ederek olayın daha fazla yayılmasını önledi. Yaşanan arbede sırasında polis ekiplerine de mukavemette bulunulduğu öğrenildi.

Olayların ardından yaşları 18'in altında olan 2 kişi ile birlikte toplam 8 kadın gözaltına alınarak Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan kadınlardan 2'si hakkında ayrıca polise mukavemet suçundan da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

