Gümüşhane'de Kayıp Kadın Cinayeti

02.06.2026 16:12
Torul ilçesinde Halis Pekin, eşini odunla döverek öldürdü, ardından kaçtı.

Gümüşhane, bugün öğle saatlerinde yaşanan korkunç bir kadın cinayetiyle sarsıldı. Torul ilçesinde meydana gelen olayda genç bir kadın, eşi tarafından vahşice hayattan koparıldı.

ODUN İSTİFLEME ALANINDA DEHŞET

Olay, saat 14.15 sularında ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Halis Pekin (27) ile eşi Arzu Pekin (26) arasında evlerinin hemen önünde bulunan odun istifleme alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek şiddete dönüşen tartışma sırasında gözü dönmüş koca, eline geçirdiği odun parçasıyla genç kadını feci şekilde darbetti.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP KAYIPLARA KARIŞTI

Aldığı ağır darbeler sonucu kanlar içinde yere yığılan 26 yaşındaki Arzu Pekin, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Halis Pekin, kendisine ait kamyonete binerek hızla bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ZANLI  HER YERDE ARANIYOR

Güvenlik güçlerinin zanlıyı yakalamak için başlattığı sıcak takip kısa sürede ilk sonucunu verdi. Şüpheliye ait kamyonet, Torul ilçe sınırlarının dışında, Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarında terk edilmiş halde bulundu. Aracını bırakarak yaya olarak kaçtığı değerlendirilen cinayet zanlısının yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Talihsiz kadının cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını tamamlamasının ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Korkunç cinayetle ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

