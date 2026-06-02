Hakan Çalhanoğlu cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt
Hakan Çalhanoğlu cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt

02.06.2026 19:59
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi ile görüşerek sarı-lacivertli takıma transfer olmak için anlaşmaya vardığı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu adım adım Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Milli oyuncunun yakın çevresinin, Fenerbahçe iddialarına yanıt vererek, ''Gelecek sezon Türkiye'de forma giymesi çok yüksek ihtimal'' dediği iddia edildi.

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi hareketli saatler yaşanıyor.

HAKAN SAFİ, HAKAN İLE ANLAŞTI

Başkan adayı Hakan Safi’nin, A Milli Takımımızın kaptanı ve Inter’in dünyaca ünlü yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Sarı-lacivertli camiada heyecan yaratan bu gelişmenin ardından, yıldız futbolcunun yakın çevresinden bu iddiaları doğrulayan bir açıklama geldi.

''GELECEK SEZON TÜRKİYE'DE''

İtalya’da sergilediği performansla Avrupa’nın en elit orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen Hakan Çalhanoğlu’nun yakın çevresinin, Fenerbahçe flörtü hakkındaki sorulara "Hakan'ın gelecek sezon Türkiye'de forma giymesi çok yüksek bir ihtimal. '' dediği iddia edildi.

SEÇİM İÇİN ÖNEMLİ BİR KOZ

Fenerbahçe başkan adaylığı için çalışmalarını sürdüren Hakan Safi’nin, bu hamleyle birlikte seçim sürecinde büyük bir avantaj elde etmeyi hedeflediği ifade ediliyor. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 20:11:29.
