Hakan Çalhanoğlu cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi hareketli saatler yaşanıyor.
Başkan adayı Hakan Safi’nin, A Milli Takımımızın kaptanı ve Inter’in dünyaca ünlü yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Sarı-lacivertli camiada heyecan yaratan bu gelişmenin ardından, yıldız futbolcunun yakın çevresinden bu iddiaları doğrulayan bir açıklama geldi.
İtalya’da sergilediği performansla Avrupa’nın en elit orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen Hakan Çalhanoğlu’nun yakın çevresinin, Fenerbahçe flörtü hakkındaki sorulara "Hakan'ın gelecek sezon Türkiye'de forma giymesi çok yüksek bir ihtimal. '' dediği iddia edildi.
Fenerbahçe başkan adaylığı için çalışmalarını sürdüren Hakan Safi’nin, bu hamleyle birlikte seçim sürecinde büyük bir avantaj elde etmeyi hedeflediği ifade ediliyor.
