ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
02.06.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile müzakerelere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. İran'ın müzakerelere kapalı olduğunu söylediği "nükleer" konusunda geri adım attığını iddia eden Rubio, "İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, " İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi." dedi.

"İRAN, MÜZAKERELERDE NÜKLEER KONULARI KONUŞACAK"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Rubio, İran’ın daha önce kesin bir dille reddettiği nükleer programı konusunda geri adım attığını iddia etti. Rubio, "İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi." diye konuştu.

Bölgede sağlanan geçici ateşkesin ardından gelen bu gelişme, uranyum zenginleştirme oranları ve mevcut stokların durumu gibi teknik konuları kapsıyor. 

MÜZAKERELER TIKANMA NOKTASINA GELDİ

Buna karşın, diplomatik süreçte taraflar arasında bazı pürüzler ve çelişkili açıklamalar dikkat çekiyor. İran kanadı, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle ABD ile yürütülen dolaylı görüşmeleri askıya aldığını iddia ederken, Trump bu iddiaları yalanlayarak temasların sürdüğünü savundu. Ayrıca İran'ın boğazdan geçen gemilerden ücret talep etmek istemesi ve nükleer programın sınırlandırılması gibi konular, taraflar arasındaki müzakerelerin en hassas noktalarını oluşturmaya devam ediyor.

TRUMP: İRAN İLE GÖRÜŞMELER HIZLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığına dair haberler hakkında bilgisi olmadığını belirtmişti. Trump, İran'dan bu konuda herhangi bir bilgi almadığını ancak bu doğruysa da sorun olmadığını belirtmişti. Trump, "İran ile görüşmeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Gerçeği söylemek gerekirse, bence çok fazla konuşuyorduk. Sessiz kalmak bence çok iyi olur ve bu durum uzun süre devam edebilir. Bu, gidip oraya bombalar yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez. Sadece sessiz kalacağız ve ablukayı sürdüreceğiz. Abluka çelikten bir duvar" demişti.

Amerika Birleşik Devletleri, ABD Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump, Marco Rubio, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
“12’den sonra devlet biziz“ paylaşımı yaptı, gözaltına alındı "12'den sonra devlet biziz" paylaşımı yaptı, gözaltına alındı
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti 24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

18:08
Hakan Safi resmen çıldırdı Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
17:28
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
16:12
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 18:31:37. #7.12#
SON DAKİKA: ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.