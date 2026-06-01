1984 yılında kurulan ve TFF 2. Lig'de yer alan 42 yıllık köklü kulüp 24 Erzincanspor, isim değişikliğine gitti.

YENİ İSİMLERİ ''ERZİNCANSPOR KULÜBÜ''

Yapılan açıklamada kulübünün yeni adının ''Erzincanspor Kulübü'' olduğu ifade edildi. Erzincan ekibinden yapılan açıklamada, ''Kulübümüzün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda, “Anagold 24 Erzincanspor Kulübü” olan kulüp ismimiz, “Erzincanspor Kulübü” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, kulübümüzün mevcut logosu 2026-2027 sezonunda herhangi bir değişikliğe gidilmeksizin kullanılmaya devam edilecektir. Kulübümüz, köklü geçmişinden aldığı güç ve sorumluluk bilinciyle, Erzincan’ı en iyi şekilde temsil etme hedefi doğrultusunda çalışmalarına aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. Alınan kararın kulübümüze, camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

LİGDE 51 PUAN TOPLADI

TFF 2. Lig'de geride bıraktığımız sezonda oynadığı 36 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi alan Erzincanspor Kulübü, 51 puanla ligi 11. sırada tamamladı.