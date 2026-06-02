Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam

02.06.2026 18:08
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, Alanyaspor'un 22 yaşındaki savunmacısı Ümit Akdağ ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Geride kalan sezonda 36 maçta forma giyen genç futbolcunun transferi için kulüpler arasındaki görüşmelerin sonucu bekleniyor.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Dünya yıldızlarıyla görüşmelerini sürdüren Safi'nin, Alanyaspor forması giyen genç savunmacı Ümit Akdağ ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

SAFİ TRANSFERDE DURMUYOR

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine sayılı günler kala adaylardan Hakan Safi'nin transfer çalışmaları devam ediyor. Robert Lewandowski, Mason Greenwood, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerle temas halinde olduğu belirtilen Safi'nin, Süper Lig'den de önemli bir hamle yaptığı iddia edildi.

ÜMİT AKDAĞ İLE PRENSİP ANLAŞMASI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Hakan Safi, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ ile prensip anlaşmasına vardı. 22 yaşındaki savunma oyuncusunun, sarı-lacivertlilerin yerli rotasyonunda önemli bir alternatif olarak düşünüldüğü belirtildi.

ALANYASPOR'DA DİKKAT ÇEKTİ

Geride kalan sezonda Alanyaspor formasıyla 36 resmi maça çıkan Ümit Akdağ, savunmadaki performansıyla dikkat çekti. Genç futbolcu bu süreçte 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı da sağladı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Ümit Akdağ'ın Alanyaspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Transferin tamamlanması için kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin belirleyici olacağı ifade edildi.

