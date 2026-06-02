Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş

02.06.2026 18:02
PSG'nin Arsenal'i penaltılarla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Paris'te binlerce taraftar sokaklara döküldü. Günler sonra ortaya çıkan görüntülerde Şanzelize ve Eyfel Kulesi çevresindeki büyük kalabalıklar dikkat çekti.

ŞAMPİYONLUK DÜDÜĞÜYLE BİRLİKTE COŞKU PATLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup eden PSG, üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürdü. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Paris'te büyük bir kutlama başladı.

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA AKIN ETTİ

Şampiyonluk haberinin gelmesiyle birlikte taraftarlar evlerinden ve kafelerden çıkarak sokaklara koştu. Özellikle Şanzelize Caddesi ve Eyfel Kulesi çevresinde kısa sürede büyük kalabalıklar oluştu. Binlerce PSG taraftarı meşaleler yakıp marşlar söyleyerek tarihi zaferi kutladı.

KENTTE ADIM ATACAK YER KALMADI

Ortaya çıkan görüntülerde caddelerin tamamen taraftarlarla dolduğu görüldü. Araç konvoyları oluşturulurken birçok taraftar da bayraklarla kutlamalara katıldı. Paris'in birçok noktasında gece boyunca yoğun kalabalıklar dikkat çekti.

KUTLAMALAR SABAHA KADAR SÜRDÜ

PSG taraftarlarının kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti. Takımın Şampiyonlar Ligi zaferi nedeniyle şehir genelinde büyük bir coşku yaşanırken, ortaya çıkan görüntüler kutlamaların boyutunu gözler önüne serdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in Galatasaray’dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
