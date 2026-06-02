Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş

PSG'nin Arsenal'i penaltılarla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasının ardından Paris'te yaşananlar günler sonra ortaya çıktı. Final düdüğünün çalmasıyla birlikte binlerce kişi sokaklara akın etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup eden PSG, üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürdü. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Paris'te büyük bir kutlama başladı.
Şampiyonluk haberinin gelmesiyle birlikte taraftarlar evlerinden ve kafelerden çıkarak sokaklara koştu. Özellikle Şanzelize Caddesi ve Eyfel Kulesi çevresinde kısa sürede büyük kalabalıklar oluştu. Binlerce PSG taraftarı meşaleler yakıp marşlar söyleyerek tarihi zaferi kutladı.
Ortaya çıkan görüntülerde caddelerin tamamen taraftarlarla dolduğu görüldü. Araç konvoyları oluşturulurken birçok taraftar da bayraklarla kutlamalara katıldı. Paris'in birçok noktasında gece boyunca yoğun kalabalıklar dikkat çekti.
PSG taraftarlarının kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti. Takımın Şampiyonlar Ligi zaferi nedeniyle şehir genelinde büyük bir coşku yaşanırken, ortaya çıkan görüntüler kutlamaların boyutunu gözler önüne serdi.
