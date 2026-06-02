Asensio\'ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'deki geleceği büyük bir merak konusu olan İspanyol yıldız Marco Asensio'ya sürpriz bir talip çıktı.

ESPANYOL GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Espanyol'un yeni dünyaca ünlü sportif direktörü Monchi transfer için harekete geçti. Monchi'nin Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio'yu kadroya katmak adına sarı-lacivertli kulüp ile temas kurduğu belirtildi. İspanyol ekibinin ayrıca yıldız oyuncunun menajeriyle de görüşmelere başlayarak kendilerine kulübün projesini aktardığı vurgulandı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Marco Asensio'ya Espanyol dışında Premier Lig, Suudi Arabistan ve Katar'dan bazı takımların ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Asensio, Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro'ya transfer olmuş ve bu sezon çıktığı 38 müsabakada 13 gol 14 asist üreterek duble yapmıştı.