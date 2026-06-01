İsrail'in Tyre'deki Saldırısında 2 Ölü, 23 Yaralı

01.06.2026 22:17
İsrail, Lübnan'ın Tyre kentinde hastane yakınında düzenlediği saldırıda 2 kişiyi öldürdü, 23 yaralı.

İsrail’in ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor.

BU KEZ HASTANE YAKININI VURDULAR: 2 ÖLÜ, 23 YARALI

Son olarak İsrail ordusu, Tyre kentindeki Jabal Amel Üniversite Hastanesi'nin yakınındaki bir konut binasını vurdu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Aynı zamanda kentin en büyük hastanesi olan bina da saldırıda hasar aldı. Yoğun bakım ünitesi dahil birçok bölümü hasar gören hastanede, birçok tıbbi ekipman kullanılamaz hale geldi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Lübnan’da İsrail ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana başkent Beyrut dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 3 bin 433’e, yaralı sayısı ise 10 bin 395’e yükseldi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor. 

Kaynak: İHA/ AA

Yoğun Bakım Ünitesi, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Hastane, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
