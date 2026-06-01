Lewandowski\'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi heyecanı tüm hızıyla sürerken, transfer piyasasında çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

LEWANDOWSKI'NİN EŞİ FENERBAHÇELİLERİ HEYECANLANDIRDI

Sarı-lacivertlilerin başkan adaylarından Hakan Safi’nin, dünyaca ünlü Polonyalı golcü Robert Lewandowski'yi kadroya katmak için harekete geçtiği iddiaları gündemi sarsmıştı. Barcelona ile yollarını ayıran yıldız futbolcunun transferiyle ilgili iddialar sıcaklığını korurken, eşi Anna Lewandowska’dan taraftarları ayağa kaldıran bir paylaşım geldi.

''TÜRKİYE OLACAK''

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Anna Lewandowska, bir Türk futbolseverin yönelttiği, "Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna şaşırtıcı derecede net bir cevap verdi. Polonyalı yıldızın eşi, bu soruya kısa ve öz bir şekilde, "Türkiye olacak." dedi.

KISA SÜREDE COŞKU YARATTI

Bu çarpıcı açıklama kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi ve binlerce etkileşim aldı. Özellikle transferde adı Lewandowski ile anılan Fenerbahçeli taraftarlar, bu yanıtı büyük bir coşkuyla karşıladı.