Transferler tamam! Hakan Safi tarih verdi

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Hakan Safi, taraftarlara transfer müjdesi verdi.

"YARIN TRANSFERLERİ AÇIKLAMAYA BAŞLAYACAĞIM"

Transfer süreci hakkında konuşan Hakan Safi, imzaların atılmasının ardından resmi açıklamaların geleceğini belirterek, ''Yarın transferleri açıklamaya başlayacağım. Islak imza olmadan açıklamak istemiyoruz. 2 tane milli, 2-3 tane dünya yıldızı yabancı oyuncu sözü vermiştim. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya ne kadar bonus verirsin pazarlıkları yapıyoruz. Demek ki iyi yoldayız." dedi.

"TRANSFER PARASINI BEN ÖDEDİM"

İrfan Can Kahveci'nin transfer süreciyle ilgili konuşan Hakan Safi, "Yanlış anlaşılmasın, İrfan Can Kahveci'nin transfer parasını ben ödedim. Helali de hoş olsun. İlk kontratını SPK'ya şikayet ediyorlar sanırım. İkinci kontrat zamanı geldiğinde benden rica ettiler. Ben de Fenerbahçe aşkına, sevgili Ali Koç başkanımı sevdiğim için de çıkardım, hiç düşünmeden bu paraları verdim." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE HİZMET ETMEK İÇİN YARDIMCI OLDUK"

Sözlerine devam eden Hakan Safi, "Ama konuşamıyoruz, konuşunca da 'Sen çok para konuşuyorsun.' diyorlar. Ne yapmak lazım, ben anlamadım. Fenerbahçe'ye hizmet edeceğiz diye oyuncuların transferlerine yardımcı olduk." şeklinde konuştu.