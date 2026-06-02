Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'den gelecek yanıtı bekliyor. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldız için yaptığı 1+1 yıllık sözleşme teklifine henüz cevap gelmezken, kararın bu hafta netleşmesi bekleniyor.

YÖNETİM TEKLİFİNİ YAPTI

Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte iç transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, kontratı sona eren Mauro Icardi'nin takımda kalmasını isterken yeni sözleşme teklifini de iletti. Yapılan teklifte Arjantinli golcüye 1+1 yıllık kontrat ve yıllık 4 milyon euro maaş önerildiği belirtildi.

HENÜZ YANIT VERMEDİ

33 yaşındaki yıldız futbolcunun, Galatasaray'ın teklifine şu ana kadar kesin bir cevap vermediği öğrenildi. Bir süredir geleceğini değerlendiren Icardi'nin, karar aşamasında olduğu ifade ediliyor. Yönetim cephesi ise belirsizliğin daha fazla uzamasını istemiyor.

KARARINI BU HAFTA BİLDİRECEK

Galatasaraylı kurmayların, Icardi'den bu hafta içinde kesin kararını iletmesini talep ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların transfer planlamasını şekillendirebilmesi için deneyimli golcünün vereceği yanıt büyük önem taşıyor.

AYRILIK İHTİMALİ MASADA

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyerinin sona erebileceği konuşuluyor. Daha önce de maaş, sözleşme süresi ve takımdaki rolü konusunda bazı görüş ayrılıkları yaşandığı iddia edilmişti. Bu nedenle yapılacak son görüşmelerin kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

OSIMHEN BELİRSİZLİĞİ DE ETKİLİ OLUYOR

Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili belirsizliğin sürmesi de forvet hattındaki planlamayı doğrudan etkiliyor. Yönetim, hem Osimhen hem de Icardi dosyalarında kısa süre içinde netlik sağlamayı hedefliyor.