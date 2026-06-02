Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

02.06.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıllık 4 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi'nin kararını bu hafta içinde yönetime bildirmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızdan gelecek yanıta göre yeni sezonun forvet planlamasını şekillendirecek. Anlaşma sağlanamaması halinde ise Icardi'nin Galatasaray kariyeri sona erebilir.

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'den gelecek yanıtı bekliyor. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldız için yaptığı 1+1 yıllık sözleşme teklifine henüz cevap gelmezken, kararın bu hafta netleşmesi bekleniyor.

YÖNETİM TEKLİFİNİ YAPTI

Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte iç transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, kontratı sona eren Mauro Icardi'nin takımda kalmasını isterken yeni sözleşme teklifini de iletti. Yapılan teklifte Arjantinli golcüye 1+1 yıllık kontrat ve yıllık 4 milyon euro maaş önerildiği belirtildi.

HENÜZ YANIT VERMEDİ

33 yaşındaki yıldız futbolcunun, Galatasaray'ın teklifine şu ana kadar kesin bir cevap vermediği öğrenildi. Bir süredir geleceğini değerlendiren Icardi'nin, karar aşamasında olduğu ifade ediliyor. Yönetim cephesi ise belirsizliğin daha fazla uzamasını istemiyor.

KARARINI BU HAFTA BİLDİRECEK

Galatasaraylı kurmayların, Icardi'den bu hafta içinde kesin kararını iletmesini talep ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların transfer planlamasını şekillendirebilmesi için deneyimli golcünün vereceği yanıt büyük önem taşıyor.

AYRILIK İHTİMALİ MASADA

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyerinin sona erebileceği konuşuluyor. Daha önce de maaş, sözleşme süresi ve takımdaki rolü konusunda bazı görüş ayrılıkları yaşandığı iddia edilmişti. Bu nedenle yapılacak son görüşmelerin kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

OSIMHEN BELİRSİZLİĞİ DE ETKİLİ OLUYOR

Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili belirsizliğin sürmesi de forvet hattındaki planlamayı doğrudan etkiliyor. Yönetim, hem Osimhen hem de Icardi dosyalarında kısa süre içinde netlik sağlamayı hedefliyor.

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 149614 149614:
    Lewandowski'ye verilecek para yerine İcardi'ye 5 mio ver takım ayağa kalksın. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!
Ali Babacan’dan milli duruş Çin’de Türkiye’nin potansiyelini övdü Ali Babacan'dan milli duruş! Çin'de Türkiye’nin potansiyelini övdü
Kılıçdaroğlu’na bir kötü haber daha Grup Yorum yasak koydu Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu
Tunceli’de ulaşım altyapısına dev yatırım Tunceli'de ulaşım altyapısına dev yatırım
Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta’yı savaş alanına çevirdi Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta'yı savaş alanına çevirdi

10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
10:08
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:46
ASELSAN A Milli Takım’ın ana sponsoru oldu
ASELSAN A Milli Takım'ın ana sponsoru oldu
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
06:32
CHP’de dikkat çeken liste İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:05:33. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.