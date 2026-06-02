Meksikalı öğretmenler süresiz greve başladı

Meksika'da binlerce öğretmen, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artışı talepleriyle süresiz greve başladı. Başkent Meksiko'da düzenlenen protesto yürüyüşünde öğretmenler hükümete çağrıda bulundu.

BİNLERCE ÖĞRETMEN SOKAĞA İNDİ

Ulusal Eğitim Çalışanları Koordinasyonu'na (CNTE) bağlı binlerce öğretmen, ülke genelinde başlatılan süresiz greve destek vermek amacıyla başkent Meksiko'da yürüyüş düzenledi. Göstericiler, ülkenin en önemli meydanlarından biri olan Zocalo Meydanı'na yürürken, güvenlik güçleri Ulusal Saray çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydana girişlerin kontrol altına alınması için bölgeye beton bloklar ve metal bariyerler yerleştirildi.

"ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ KARŞILANMALI"

Yürüyüş öncesinde açıklama yapan CNTE'nin Meksika Eyaleti 9. Bölge Temsilcisi Pedro Hernandez, hükümetin protesto hakkını kısıtladığını savundu. Hernandez, öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve maaşlarının artırılmasını talep ettiklerini belirterek, eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

DÜNYA KUPASI MESAJI

Hernandez, öğretmenlere Dünya Kupası projelerinden etkilenen mahalle sakinleri, nakliyeciler ve çiftçilerin de destek verdiğini ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına kısa süre kala yapılan protestoya dikkat çeken Hernandez, "Bugün ilk düdüğü biz çalıyoruz" diyerek hükümete mesaj verdi.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İSTİYORLAR

Özellikle Oaxaca, Chiapas ve Guerrero eyaletlerinde güçlü bir örgütlenmeye sahip olan CNTE, öğretmenlerin emeklilik sisteminde değişiklik yapılmasını, maaşların artırılmasını ve eğitim politikalarının yeniden düzenlenmesini talep ediyor. CNTE'nin Oaxaca Temsilcisi Jenny Aracely Perez de yaşanabilecek olumsuzluklardan hükümetin sorumlu olacağını savundu.

HÜKÜMETTEN DİYALOG MESAJI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise öğretmenlerin taleplerini değerlendirdiklerini belirterek, karşılanabilecek talepler konusunda çalışma yürüttüklerini açıkladı. Sheinbaum, hükümetin önceliğinin diyalog olduğunu ve taraflar arasında uzlaşı sağlanması için görüşmelerin süreceğini ifade etti.