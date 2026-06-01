Maltepe'de Saldırganlar Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe'de Saldırganlar Yakalandı

Maltepe\'de Saldırganlar Yakalandı
01.06.2026 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de trafikteki sürücüyü darbeden 3 saldırgan yakalanırken, 540 bin lira ceza yazıldı.

Maltepe'de trafikte tartıştıkları sürücüyü takip ederek darbeden 3 saldırgan yakalandı. Şüphelilere toplam 540 bin lira ceza yazılırken, 2 sürücünün aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, 24 Mayıs akşam saatlerinde Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre araçlarıyla caddede ilerleyen bir otomobilin önünü kesen 3 kişi, sürücüyü darbetti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan sanal devriye çalışmalarında görüntülerde yer alan araç sürücüleri B.Ş. ve M.K. ile araçta bulunan A.Ö. tespit edilerek gözaltına alındı.

TAKİP EDİP DARBETTİLER

Yapılan incelemelerde, 3 şüphelinin trafikte tartıştıkları sürücüyü bir süre takip ettikten sonra darbettikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 540 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca 2 sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da aynı süreyle trafikten men edildi. Şüphelilerden M.K. ve A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Maltepe, Güncel, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Saldırganlar Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Bebek Sahili’nde teknede çıkan yangın söndürüldü Bebek Sahili'nde teknede çıkan yangın söndürüldü
Şara ile Trump telefonda görüştü: Gündemde Suriye’ye yönelik yaptırımlar var Şara ile Trump telefonda görüştü: Gündemde Suriye'ye yönelik yaptırımlar var
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi

21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
20:38
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
19:54
Tarkan ücretsiz konser verecek
Tarkan ücretsiz konser verecek
19:10
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 21:42:49. #7.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de Saldırganlar Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.