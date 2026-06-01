Bursa'da kuzenini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da kuzenini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Bursa\'da kuzenini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı
01.06.2026 21:38  Güncelleme: 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kurban Bayramı ziyareti için gelen Mehmet Duymuş ile amca oğlu Ali Duymuş arasında küfürleşme nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Ali Duymuş, kuzenini 5 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, amca çocukları arasında çıkan kavgada kuzeni Mehmet Duymuş'u (42) 5 yerinden bıçaklayarak yaralayan Ali Duymuş (32), tutuklandı.

KUZENİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı ziyareti için Antalya'dan memleketine gelen Mehmet Duymuş ile amcasının oğlu Ali Duymuş arasında iddiaya göre sokakta küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Duymuş, elindeki bıçakla Mehmet Duymuş'u vücudunun 5 yerinden yaraladı.

TUTUKLANDI

Ağır yaralanan Mehmet Duymuş, yakınları tarafından özel araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaralıya eskortluk yaparak hastaneye ulaştırdı.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mehmet Duymuş, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından servise alınan yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan Ali Duymuş, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Güncel, İnegöl, Kavga, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kuzenini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Netanyahu, Beyrut’a hava saldırıları düzenlemek için Trump’tan onay istedi Netanyahu, Beyrut'a hava saldırıları düzenlemek için Trump'tan onay istedi
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor

21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
20:38
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
19:54
Tarkan ücretsiz konser verecek
Tarkan ücretsiz konser verecek
19:10
Canlı anlatım: Kadıköy’de gol yağmuru
Canlı anlatım: Kadıköy'de gol yağmuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 22:11:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Bursa'da kuzenini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.