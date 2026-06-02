Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu

Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Nijeryalı süper golcü Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle’nin, "Osimhen kulüp değiştirmek üzere olduğu için kadroda yer almıyor" açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü.

MASAYA OTURMAK İÇİN BEKLENTİ EN AZ 150 MİLYON EURO

Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen dev kulüpleri PSG, Barcelona, Arsenal ve Manchester United, Osimhen’i kadrosuna katmak için sıraya girdi. Galatasaray yönetimi, Osimhen için 150 milyon Euro altındaki hiçbir teklifi kesinlikle değerlendirmeye almayacak.

TAKIMDAN AYRILMASINA NEDEN OLACAK TEK NEDEN

Foot Mercato'nun haberine göre; Türkiye'de ve Galatasaray'da kendini son derece huzurlu ve mutlu hisseden Victor Osimhen’in ayrılık gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Yıldız santrforun ancak kendisini cezbedecek olağanüstü ve reddedilemeyecek bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız isim, geride bıraktığımız sezonu 33 maçta 22 gol ve 8 asistlik göz kamaştırıcı bir performansla tamamladı.