Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu

02.06.2026 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmi sık sık transfer ile anılan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in takımdan ayrılmayı düşünmediği ancak cezbedici bir teklif gelmesi durumunda sarı-kırmızılılardan ayrılabileceği belirtildi.

Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Nijeryalı süper golcü Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle’nin, "Osimhen kulüp değiştirmek üzere olduğu için kadroda yer almıyor" açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. 

MASAYA OTURMAK İÇİN BEKLENTİ EN AZ 150 MİLYON EURO

Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen dev kulüpleri PSG, Barcelona, Arsenal ve Manchester United, Osimhen’i kadrosuna katmak için sıraya girdi. Galatasaray yönetimi, Osimhen için 150 milyon Euro altındaki hiçbir teklifi kesinlikle değerlendirmeye almayacak. 

Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu

TAKIMDAN AYRILMASINA NEDEN OLACAK TEK NEDEN

Foot Mercato'nun haberine göre; Türkiye'de ve Galatasaray'da kendini son derece huzurlu ve mutlu hisseden Victor Osimhen’in ayrılık gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Yıldız santrforun ancak kendisini cezbedecek olağanüstü ve reddedilemeyecek bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılabileceği belirtildi. 

Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız isim, geride bıraktığımız sezonu 33 maçta 22 gol ve 8 asistlik göz kamaştırıcı bir performansla tamamladı.

Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
“12’den sonra devlet biziz“ paylaşımı yaptı, gözaltına alındı "12'den sonra devlet biziz" paylaşımı yaptı, gözaltına alındı
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti 24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
Aleyna Tilki’den müzik dünyasını sallayacak yapay zeka çıkışı: Benim ihtiyacım yok ama kullananlar var Aleyna Tilki'den müzik dünyasını sallayacak yapay zeka çıkışı: Benim ihtiyacım yok ama kullananlar var
Canlı hayvan taşıyan kamyon kaza yaptı, koyunlar telef oldu Canlı hayvan taşıyan kamyon kaza yaptı, koyunlar telef oldu
Bursa’da kuzenini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı Bursa'da kuzenini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Maltepe’de sürücüyü takip edip darbeden saldırganlara rekor ceza Maltepe'de sürücüyü takip edip darbeden saldırganlara rekor ceza

18:38
Asensio’ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
Asensio'ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
18:08
Hakan Safi resmen çıldırdı Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
18:06
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
18:02
Günler sonra ortaya çıktı Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş
Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
17:28
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
16:12
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 18:55:28. #7.12#
SON DAKİKA: Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.