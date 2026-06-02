Babasının kullandığı kepçenin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed öldü

Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen feci kazada, babasının kullandığı iş makinesinin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed Aydınalp yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölümü ailesini ve köy sakinlerini yasa boğdu.
Olay, Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Aydınalp, ailesiyle birlikte köy kırsalındaki bahçeye gitti.
Bahçede çalışma yaptığı sırada iş makinesiyle manevra yapan Aydınalp, oğlu Muhammed Aydınalp'i fark edemedi.
Manevra sırasında iş makinesinin çarptığı 3 yaşındaki Muhammed Aydınalp, kepçenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Muhammed Aydınalp'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük çocuğun cenazesi gece saatlerinde Kilis köyünde toprağa verildi. Yaşanan acı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
