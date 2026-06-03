7 gün önce mutlak butlanı eleştiren Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu\'nun A Takımı\'na girdi

Halk TV yayınında CHP kurultayına ilişkin olası "mutlak butlan" kararını sert sözlerle eleştiren gazeteci Necdet Saraç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK'da Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Saraç'ın kısa süre önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

HALK TV'DEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Gazeteci ve siyaset yorumcusu Necdet Saraç, birkaç gün önce Halk TV'de katıldığı canlı yayında CHP kurultayına ilişkin tartışmaları değerlendirmişti. Yayında olası "mutlak butlan" kararına tepki gösteren Saraç, "Hukuki olmayan bir karar var. Çok net siyasi ve iktidarın arzuladığı bir karardır" ifadelerini kullanmıştı.

Yayında ayrıca parti içi tartışmaların üyelerin iradesiyle çözülmesi gerektiğini savunan Saraç'ın, "Üyelerimizin önüne sandık koyalım", "Bayramdan sonra kurultaya gidelim" ve "Üyelerin seçtiğiyle iktidara yürüyelim" şeklindeki değerlendirmeleri dikkat çekmişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN MYK'SINDA YER ALDI

Yaşanan son gelişmede Saraç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Bu atama, Saraç'ın kısa süre önce kurultay sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmeler nedeniyle siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

NECDET SARAÇ KİMDİR?

1959 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğan Necdet Saraç, uzun yıllardır gazetecilik ve siyaset alanında faaliyet gösteriyor. Çeşitli gazete ve dergilerde muhabirlik, yazarlık ve yöneticilik yapan Saraç, özellikle sosyal demokrasi, emek hareketleri ve sol siyaset üzerine çalışmalarıyla tanınıyor.

CHP çevrelerinde uzun yıllardır etkin bir isim olan Saraç, parti politikaları ve örgütlenme süreçlerine ilişkin yaptığı yorumlarla kamuoyunda sık sık gündeme geliyor. Son yıllarda televizyon programlarında siyasi değerlendirmelerde bulunan Saraç, aynı zamanda çeşitli sivil toplum çalışmalarıyla da biliniyor.

MUTLAK BUTLAN TARTIŞMASI NEDİR?

CHP'de kurultay süreciyle ilgili açılan davalar kapsamında "mutlak butlan" tartışmaları gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Hukukta "mutlak butlan", bir işlemin baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor.

Kurultayın geçerliliğine ilişkin yargı süreci devam ederken, parti içinde farklı görüşler ortaya çıktı. Bir kesim kurultayın meşruiyetini savunurken, diğer kesim hukuki sürecin sonucunun beklenmesi gerektiğini ifade ediyor.

ATAMA SİYASİ KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ

Mutlak butlan kararını "siyasi" olarak nitelendiren açıklamalarıyla dikkat çeken Necdet Saraç'ın, kısa süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında önemli bir göreve getirilmesi Ankara kulislerinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.