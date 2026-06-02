Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi her iki başkan adayı tarafında da transfer çalışmaları hız kazandı.
Başkan adaylarının yeni sezon planlamaları sürerken, adaylardan Hakan Safi'nin futbol yapılanmasında önemli rol üstlenen dünyaca ünlü eski futbolcu Paolo Maldini'den sürpriz bir hamle geldi.
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Paolo Maldini, sarı-lacivertli kulübün kalesini güçlendirmek amacıyla Napoli forması giyen 29 yaşındaki İtalyan kaleci Alex Meret'i önerdi. Fenerbahçe'de son zamanlarda performansı eleştirilen Ederson'un durumunun belirsizliğini koruması üzerine, Safi yönetiminin kaleci arayışlarında bu ismi gündemine aldığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Maldini'den Hakan Safi'ye sürpriz kaleci önerisi - Son Dakika
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