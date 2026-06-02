Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine Atakan Sönmez'den yanıt - Son Dakika
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Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine Atakan Sönmez'den yanıt

Özgür Özel\'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine Atakan Sönmez\'den yanıt
02.06.2026 23:13
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Özgür Özel'in grup toplantısında "iğrenç bıyıklı" diye hedef aldığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den açıklama geldi. Sönmez, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın basın danışmanıyım. Bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyle polemiğe girmem, ona cevap vermem söz konusu olamaz. Buna bir cevabım tabii ki olmayacak." dedi.

Özgür Özel’in TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez’i "iğrenç bıyıklı" diyerek hedef alması tartışmalara neden oldu.

ÖZEL: GELMİŞ O İĞRENÇ BIYIKLI

Özel, "Gelmiş o iğrenç bıyıklı, bu partide 24 yıldır çalışan, hepimize emeği, hizmeti olan canım arkadaşlarımızı tazminatsız çıkarmış. Kamuoyu tepki gösterince 'bir inceleyeceğim' diyor" diye konuştu.

SÖNMEZ: PARTİ MİLLETVEKİLİYLE POLEMİĞE GİRMEM

Özel'in sözlerine Sönmez'den yanıt geldi. T24'e konuşan Atakan Sönmez Özel'e cevap vermeyeceğini söyledi. Sönmez, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın basın danışmanıyım. Bir parti milletvekiliyle polemiğe girmem söz konusu olamaz. Buna bir cevabım olmayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, TRT Tabii, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in 'iğrenç bıyıklı' sözlerine Atakan Sönmez'den yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine Atakan Sönmez'den yanıt - Son Dakika
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