Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor

02.06.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'taki temsilcisi Bitlis Spor 1916, sezonu 64 puanla lider tamamlamasına rağmen yaklaşık 35 gündür Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor.

ölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grubun son haftasında oynanan Kurtalan Spor-Şırnak Petrol Spor karşılaşmasının disipline sevk edilmesi nedeniyle play-off sürecinin askıya alınması belirsizliğin uzamasına neden oldu. 

BİTLİS SPOR 1916'NIN GÖZÜ TFF'DE

Ligi lider tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Bitlis Spor 1916'da futbolcular ve teknik heyet, aradan geçen uzun süreye rağmen henüz karar açıklanmamasının hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kendilerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Doğu Anadolu ekibinde Teknik direktör Mustafa Özer, sezonun sona ermesinin ardından yaklaşık 35 gündür resmi maç oynayamadıklarını belirterek, yaşanan belirsizliğin futbolcuların motivasyonunu düşürdüğünü söyledi. Ligi 64 puanla lider tamamladıklarını hatırlatan Özer, "Futbolcular açısından maç oynamamak hem fiziksel hem de mental olarak ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Takımımızda askere gitmeye hazırlanan, yurt dışı planları yapan ve evlilik hazırlığında olan oyuncularımız var. Ancak hala nasıl bir karar çıkacağını bilmiyoruz. Bu belirsizlik hepimizi oldukça yıprattı." dedi.

Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor

''ÖNÜMÜZÜ GÖRMEK İSTİYORUZ''

Bayram sonrası yeniden antrenmanlara başladıklarını ifade eden Özer, 45 yıllık futbol kariyerinde ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Şampiyonlar Ligi finali oynandı, ligler tamamlandı, diğer BAL gruplarında şampiyonlar belli oldu. Ancak bizim grubumuzla ilgili hala bir karar verilmedi. Normal şartlarda 24 Mayıs'ta final maçımızı oynayıp sezonu tamamlamış olacaktık. Artık önümüzü görmek istiyoruz." diye konuştu.

Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor

''ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ''

Transfer çalışmalarını da beklemeye aldıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, öncelikli hedeflerinin oyuncuları fiziksel ve mental olarak hazır tutmak olduğunu söyledi. Takımın tüm zorluklara rağmen şampiyonluk hedefinden vazgeçmediğini vurgulayan Özer, Bitlis halkının ve yöneticilerin desteğini arkalarında hissettiklerini belirterek, "Şartlar ne olursa olsun bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Ancak bunun için önce federasyonun kararını açıklaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor

''35 GÜNDÜR MAÇ OYNAYAMIYORUZ''

Bitlis Spor 1916 futbolcularından Tolga Keskin de, yaşanan sürecin sadece kendi takımlarını değil, gruptaki diğer ekipleri de etkilediğini söyledi. Belirsizliğin hem ekonomik hem de manevi anlamda sıkıntılara yol açtığını belirten Keskin, "35 gündür maç oynayamıyoruz. Takım arkadaşlarımız arasında nişan, düğün ve tatil planları yapanlar var. Önceden rezervasyon yaptıranlar bulunuyor. Bu süreç tüm planlarımızı etkiledi. TFF'nin bir an önce karar almasını ve belirsizliğin sona ermesini bekliyoruz." dedi.

Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor

TFF'NİN VERECEĞİ KARAR BEKLENİYOR

Bitlis Spor 1916 camiası, gözünü Türkiye Futbol Federasyonu ve Tahkim Kurulu'ndan çıkacak karara çevirmiş durumda. Kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcular, sürecin bir an önce netleşerek play-off takviminin açıklanmasını bekliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bitlis, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan Singapur’a ilk resmi ziyaret Başbakan Wong ile bir araya geldi Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi
Meksika’da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
İran’da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
Galatasaray Icardi’nin kararını bekliyor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor
Şırnak’ta tamir sırasında iş makinesinin altında kaldılar 1 ölü, 1 yaralı Şırnak'ta tamir sırasında iş makinesinin altında kaldılar; 1 ölü, 1 yaralı
Babasının kullandığı kepçenin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed öldü Babasının kullandığı kepçenin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed öldü
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu 9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki yangında yaklaşık 330 ev zarar gördü Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki yangında yaklaşık 330 ev zarar gördü
Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı
Erman Toroğlu hakkında 3 yıla kadar hapis talebi Erman Toroğlu hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

19:59
Hakan Çalhanoğlu cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt
Hakan Çalhanoğlu cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt
19:41
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel’e, 1 milyon TL gönderdim
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim
19:37
Selçuksports’un sahibi tutuklandı
Selçuksports'un sahibi tutuklandı
19:30
Vinicius Junior’ın Real Madrid’den istediği maaş kriz çıkarttı
Vinicius Junior'ın Real Madrid'den istediği maaş kriz çıkarttı
19:17
Transferler tamam Hakan Safi tarih verdi
Transferler tamam! Hakan Safi tarih verdi
18:38
Asensio’ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
Asensio'ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
18:06
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
16:12
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 20:45:06. #7.13#
SON DAKİKA: Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.