Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor

ölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grubun son haftasında oynanan Kurtalan Spor-Şırnak Petrol Spor karşılaşmasının disipline sevk edilmesi nedeniyle play-off sürecinin askıya alınması belirsizliğin uzamasına neden oldu.

BİTLİS SPOR 1916'NIN GÖZÜ TFF'DE

Ligi lider tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Bitlis Spor 1916'da futbolcular ve teknik heyet, aradan geçen uzun süreye rağmen henüz karar açıklanmamasının hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kendilerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Doğu Anadolu ekibinde Teknik direktör Mustafa Özer, sezonun sona ermesinin ardından yaklaşık 35 gündür resmi maç oynayamadıklarını belirterek, yaşanan belirsizliğin futbolcuların motivasyonunu düşürdüğünü söyledi. Ligi 64 puanla lider tamamladıklarını hatırlatan Özer, "Futbolcular açısından maç oynamamak hem fiziksel hem de mental olarak ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Takımımızda askere gitmeye hazırlanan, yurt dışı planları yapan ve evlilik hazırlığında olan oyuncularımız var. Ancak hala nasıl bir karar çıkacağını bilmiyoruz. Bu belirsizlik hepimizi oldukça yıprattı." dedi.

''ÖNÜMÜZÜ GÖRMEK İSTİYORUZ''

Bayram sonrası yeniden antrenmanlara başladıklarını ifade eden Özer, 45 yıllık futbol kariyerinde ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Şampiyonlar Ligi finali oynandı, ligler tamamlandı, diğer BAL gruplarında şampiyonlar belli oldu. Ancak bizim grubumuzla ilgili hala bir karar verilmedi. Normal şartlarda 24 Mayıs'ta final maçımızı oynayıp sezonu tamamlamış olacaktık. Artık önümüzü görmek istiyoruz." diye konuştu.

''ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ''

Transfer çalışmalarını da beklemeye aldıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, öncelikli hedeflerinin oyuncuları fiziksel ve mental olarak hazır tutmak olduğunu söyledi. Takımın tüm zorluklara rağmen şampiyonluk hedefinden vazgeçmediğini vurgulayan Özer, Bitlis halkının ve yöneticilerin desteğini arkalarında hissettiklerini belirterek, "Şartlar ne olursa olsun bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Ancak bunun için önce federasyonun kararını açıklaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

''35 GÜNDÜR MAÇ OYNAYAMIYORUZ''

Bitlis Spor 1916 futbolcularından Tolga Keskin de, yaşanan sürecin sadece kendi takımlarını değil, gruptaki diğer ekipleri de etkilediğini söyledi. Belirsizliğin hem ekonomik hem de manevi anlamda sıkıntılara yol açtığını belirten Keskin, "35 gündür maç oynayamıyoruz. Takım arkadaşlarımız arasında nişan, düğün ve tatil planları yapanlar var. Önceden rezervasyon yaptıranlar bulunuyor. Bu süreç tüm planlarımızı etkiledi. TFF'nin bir an önce karar almasını ve belirsizliğin sona ermesini bekliyoruz." dedi.

TFF'NİN VERECEĞİ KARAR BEKLENİYOR

Bitlis Spor 1916 camiası, gözünü Türkiye Futbol Federasyonu ve Tahkim Kurulu'ndan çıkacak karara çevirmiş durumda. Kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcular, sürecin bir an önce netleşerek play-off takviminin açıklanmasını bekliyor.