Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı

02.06.2026 11:43
A Milli Takım'ın 26 kişilik 2026 Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı. Vincenzo Montella'nın geniş kadroya çağırdığı ancak Dünya Kupası kadrosunda yer almayan 9 isim de belli oldu.

KADRO NETLEŞTİ

2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek A Milli Takım'ın turnuva kadrosu belli oldu.  Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella'nın belirlediği 26 kişilik nihai listeyi kamuoyuyla paylaştı.

9 FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDI

Montella'nın geniş kadroya davet ettiği ancak Dünya Kupası kadrosunda yer vermediği isimler de netleşti. Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı turnuva kadrosuna alınmadı. Bu kararın ardından özellikle genç oyuncuların durumu futbol kamuoyunda tartışma yarattı.

3 İSİM ABD'YE GİDECEK

TFF'den yapılan açıklamada, kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın yine de kafilede bulunacağı belirtildi. Dünya Kupası talimatları gereği, ilk maç öncesine kadar yaşanabilecek sakatlıklarda oyuncu değişikliği yapılabilmesi nedeniyle üç futbolcunun hazırda bekletileceği ifade edildi.

KALEDE REKABET DİKKAT ÇEKİYOR

Montella'nın Dünya Kupası için belirlediği kaleci üçlüsü Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır'dan oluştu. Özellikle Uğurcan Çakır ile Altay Bayındır arasındaki forma rekabeti merakla bekleniyor.

ARDA, KENAN VE KEREM KADRODA

Hücum hattında Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve İrfan Can Kahveci gibi yıldız isimler yer aldı. Genç golcüler Can Uzun ve Deniz Gül de Dünya Kupası kadrosunda kendilerine yer buldu.

MONTELLA'NIN 26 KİŞİLİK DÜNYA KUPASI KADROSU

