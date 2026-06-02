Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Barcelona'dan ayrılan dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski ile prensip anlaşmasına vardı.

LEWANDOWSKI İLE ANLAŞMA TAMAM

A Spor'un haberine göre; Uzun süredir görüşmelerde bulunan başkan adayı Hakan Safi ve oyuncu tarafı, yıllık ücret ile sözleşme süresi konusunda el sıkıştı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hakan Safi'nin Robert Lewandowski'ye 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme sunduğu, ayrıca senelik 15 milyon euro ve başarı bonusları içeren teklif verdiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Barcelona'da geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 46 maçta süre bulan 37 yaşındaki Lewandowski, 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.