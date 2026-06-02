Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş - Son Dakika
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Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş

Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
02.06.2026 22:10
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Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin, dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Safi'nin Lewandowski'ye 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme ile birlikte senelik 15 milyon euro ve başarı bonusu teklif ettiği belirtildi.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Barcelona'dan ayrılan dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski ile prensip anlaşmasına vardı.

LEWANDOWSKI İLE ANLAŞMA TAMAM

A Spor'un haberine göre; Uzun süredir görüşmelerde bulunan başkan adayı Hakan Safi ve oyuncu tarafı, yıllık ücret ile sözleşme süresi konusunda el sıkıştı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hakan Safi'nin Robert Lewandowski'ye 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme sunduğu, ayrıca senelik 15 milyon euro ve başarı bonusları içeren teklif verdiği belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI

Barcelona'da geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 46 maçta süre bulan 37 yaşındaki Lewandowski, 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

Robert Lewandowski, Hakan Safi, Fenerbahçe, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 198919 198919:
    kendin gelip oynasaydın. çok yaş farkı yok aranızda… 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş - Son Dakika
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