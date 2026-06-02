Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor

Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor
02.06.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte yeniden gündeme gelen Kocaeli Stadyumu'nun yanındaki özel mülkiyete ait alan arazi sahibi tarafından satıştan çekildi. Daha önce tartışma yaratan arazi için konuşan sahibi Aziz Bulut, satılık tabelasını indirdiğini ve satış kararından vazgeçtiğini belirterek, ''“Stadyum yapılırken ben gelip burada ahır yapmadım. Hem yerelde hem de ulusal medyada gereksiz yazılar çıktı, ben de vazgeçtim. Evin fiyatını 16 milyon yaptım'' dedi.

Kocaelispor’un maçlarını oynaması için milyonlarca lira harcanarak inşa edilen devasa Kocaeli Stadyumu yeniden Türkiye gündemine oturdu. Ancak bu kez gündem yeşil sahadaki başarılar değil, stadın hemen bitişiğinde yer alan ve bir türlü çözülemeyen ahırlı arazi krizi.

STADIN DİBİNDEKİ ARAZİSİNİ SATMIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, stadyum çevresinde otopark ve çevre düzenlemesi yapabilmek amacıyla stadın dibindeki mülkü satın almak için uzun süredir girişimlerde bulunuyordu ancak arazinin sahibi Aziz Bulut, tekliflere adeta rest çekti. Özgür Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre, daha önce toplamda 4 bin 304 metrekarelik bu alan (ev, ahır ve arsa) için mal sahibinin belediyeden 100 milyon TL gibi astronomik bir rakam talep ettiği iddia edilmişti.

Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor

''STADYUM YAPILMADAN BEN BURADAYDIM''

Arazi sahibi Aziz Bulut, “Stadyum yapılırken ben gelip burada ahır yapmadım. Stadyum yapılmadan önce ben buradaydım. Onlar gelip benim arazimin yanına stadyum yaptı. Gitmem için de kimse bir şey söylemedi.'' ifadelerini kullandı.

''TABELAYI İNDİRDİM, SATMAKTAN VAZGEÇTİM''

Gelen tepkilere ve hakkında yapılan haberlere sinirlenen arazi sahibi, satılık tabelasını kaldırdığını duyurdu. Konuyla ilgili sitemini dile getiren Bulut, ''Ben tabelayı indirdim. Satmayacağım, vazgeçtim. Hem yerelde hem de ulusal medyada gereksiz yazılar çıktı, ben de vazgeçtim. Evin fiyatını 16 milyon yaptım. Benim başka yerlerde evlerim var ancak orayı da değerlendirecektim. Absürt haberler yapılınca vazgeçtim.'' dedi. 

Kocaelispor, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    fiyat makul ken neden almamışlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan Singapur’a ilk resmi ziyaret Başbakan Wong ile bir araya geldi Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi
Meksika’da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
İran’da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
Galatasaray Icardi’nin kararını bekliyor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor
Şırnak’ta tamir sırasında iş makinesinin altında kaldılar 1 ölü, 1 yaralı Şırnak'ta tamir sırasında iş makinesinin altında kaldılar; 1 ölü, 1 yaralı

20:45
Genç kadın, 4. kattan atladı
Genç kadın, 4. kattan atladı
20:43
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Sönmez’e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
20:20
Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF’den çıkacak kararı bekliyor
Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor
19:41
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel’e, 1 milyon TL gönderdim
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
18:06
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 21:53:09. #7.13#
SON DAKİKA: Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.