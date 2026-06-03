Kolombiya\'da seçim 2. tura kaldı! Trump desteklediği adayı ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'ya açık destek verdi. Trump, Espriella'nın ülke ekonomisini güçlendireceğini ve yasa dışı göçle mücadelede başarılı olacağını savundu.

TRUMP'TAN "TAM VE EKSİKSİZ DESTEK" MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı için yarışan aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'yı desteklediğini duyurdu.

"Kaplan" lakabıyla tanınan Espriella'yı ilk turdaki başarısından dolayı tebrik eden Trump, 21 Haziran'da yapılacak ikinci tur seçimlerinde adayın "radikal solculara" karşı zafer kazanacağına inandığını belirtti.

EKONOMİ VE GÜVENLİK VURGUSU

Trump paylaşımında, Espriella'nın cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Kolombiya'nın ekonomik büyüme, istihdam artışı ve ticaret alanlarında önemli ilerlemeler kaydedeceğini ifade etti.

Abelardo de la Espriella

Ayrıca yasa dışı göçün durdurulması, suç ve uyuşturucuyla mücadele edilmesi ve ülkede hukuk düzeninin yeniden tesis edilmesi konusunda da Espriella'nın başarılı olacağını savundu.

"KOLOMBİYA SEÇİMLERİ ABD İÇİN DE ÖNEMLİ"

Kolombiya'daki seçimlerin yalnızca ülke için değil ABD açısından da önem taşıdığını vurgulayan Trump, "Hayatındaki muazzam başarıları ve bana verdiği siyasi destek nedeniyle Abelardo'ya tam ve eksiksiz desteğimi sunmaktan onur duyarım." ifadelerini kullandı.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

Kolombiya'da 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

Vatan Savunucuları Hareketi'nin (Defensores de la Patria) adayı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak ilk sırada yer aldı. İktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise yüzde 41,13 oy oranıyla ikinci oldu. İki aday, 21 Haziran'da yapılacak ikinci tur seçimlerinde Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.