Kolombiya'da seçim 2. tura kaldı! Trump desteklediği adayı ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolombiya'da seçim 2. tura kaldı! Trump desteklediği adayı ilan etti

Kolombiya\'da seçim 2. tura kaldı! Trump desteklediği adayı ilan etti
03.06.2026 05:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'ya destek verdiğini açıkladı. Trump, Espriella'nın ekonomi, güvenlik ve göçle mücadele alanlarında başarılı olacağını savunurken, seçimlerin ABD açısından da önem taşıdığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'ya açık destek verdi. Trump, Espriella'nın ülke ekonomisini güçlendireceğini ve yasa dışı göçle mücadelede başarılı olacağını savundu.

TRUMP'TAN "TAM VE EKSİKSİZ DESTEK" MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı için yarışan aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'yı desteklediğini duyurdu.

"Kaplan" lakabıyla tanınan Espriella'yı ilk turdaki başarısından dolayı tebrik eden Trump, 21 Haziran'da yapılacak ikinci tur seçimlerinde adayın "radikal solculara" karşı zafer kazanacağına inandığını belirtti.

EKONOMİ VE GÜVENLİK VURGUSU

Trump paylaşımında, Espriella'nın cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Kolombiya'nın ekonomik büyüme, istihdam artışı ve ticaret alanlarında önemli ilerlemeler kaydedeceğini ifade etti.

Kolombiya'da seçim 2. tura kaldı! Trump desteklediği adayı ilan etti
Abelardo de la Espriella

Ayrıca yasa dışı göçün durdurulması, suç ve uyuşturucuyla mücadele edilmesi ve ülkede hukuk düzeninin yeniden tesis edilmesi konusunda da Espriella'nın başarılı olacağını savundu.

"KOLOMBİYA SEÇİMLERİ ABD İÇİN DE ÖNEMLİ"

Kolombiya'daki seçimlerin yalnızca ülke için değil ABD açısından da önem taşıdığını vurgulayan Trump, "Hayatındaki muazzam başarıları ve bana verdiği siyasi destek nedeniyle Abelardo'ya tam ve eksiksiz desteğimi sunmaktan onur duyarım." ifadelerini kullandı.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

Kolombiya'da 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

Vatan Savunucuları Hareketi'nin (Defensores de la Patria) adayı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak ilk sırada yer aldı. İktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise yüzde 41,13 oy oranıyla ikinci oldu. İki aday, 21 Haziran'da yapılacak ikinci tur seçimlerinde Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, ABD Başkanı, 21 Haziran, Kolombiya, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da seçim 2. tura kaldı! Trump desteklediği adayı ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan Singapur’a ilk resmi ziyaret Başbakan Wong ile bir araya geldi Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi
Meksika’da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
İran’da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
Galatasaray Icardi’nin kararını bekliyor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor
Şırnak’ta tamir sırasında iş makinesinin altında kaldılar 1 ölü, 1 yaralı Şırnak'ta tamir sırasında iş makinesinin altında kaldılar; 1 ölü, 1 yaralı
Babasının kullandığı kepçenin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed öldü Babasının kullandığı kepçenin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed öldü
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu 9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

02:37
İran’dan ABD saldırılarına misilleme Kuveyt’teki askeri üsleri vurdu
İran'dan ABD saldırılarına misilleme! Kuveyt'teki askeri üsleri vurdu
23:13
Özgür Özel’in “iğrenç bıyıklı“ sözlerine Atakan Sönmez’den yanıt
Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine Atakan Sönmez'den yanıt
22:37
Bizim Çocuklar’ı Dünya Kupası’na uğurlayan konvoy dünya basınında
Bizim Çocuklar'ı Dünya Kupası'na uğurlayan konvoy dünya basınında
22:10
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
21:59
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak
Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
21:48
Maldini’den Hakan Safi’ye sürpriz kaleci önerisi
Maldini'den Hakan Safi'ye sürpriz kaleci önerisi
20:45
Genç kadın, 4. kattan atladı
Genç kadın, 4. kattan atladı
20:43
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Sönmez’e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
19:41
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel’e, 1 milyon TL gönderdim
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim
18:06
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 06:56:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kolombiya'da seçim 2. tura kaldı! Trump desteklediği adayı ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.