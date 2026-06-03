Küçükbaş Hayvan Geçiren Baba-Oğula Araç Çarptı - Son Dakika
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Küçükbaş Hayvan Geçiren Baba-Oğula Araç Çarptı

Küçükbaş Hayvan Geçiren Baba-Oğula Araç Çarptı
03.06.2026 00:14
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Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu tedavi altında.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde otlattıkları küçükbaş hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen Musa Tunç (50) ve oğlu Yusuf Tunç'a (19) otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Tunç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, oğlu Yusuf Tunç'un tedavisi sürüyor.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, otlattıkları küçükbaş hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen Musa Tunç ile oğlu Yusuf Tunç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Musa Tunç su kanalına, oğlu Yusuf Tunç ise yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Musa Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf Tunç'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Musa Tunç'un cenazesi, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Baba, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükbaş Hayvan Geçiren Baba-Oğula Araç Çarptı - Son Dakika

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