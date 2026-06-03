Özgür Özel ilk kez açıkladı: Yeni bir parti var, ikincisini de hazırlamak gerekebilir

Mutlak butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel, grup toplantısının ardından gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında olası bir yeni parti senaryosuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olmadıklarını belirtirken, olağanüstü siyasi senaryolara karşı alternatiflerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"BASKIN SEÇİME İLK OYU BEN VERİRİM"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, olası bir baskın seçime hazır olduklarını belirterek, "Kasım ayında seçim yapacaklarsa ilk oyu ben veririm. Adayımızı çıkarırız, Cumhurbaşkanını değiştiririz." dedi.

"ZATEN YENİ BİR PARTİ VAR"

Yeni parti tartışmalarına ilişkin konuşan Özel, bunun mevcut bir siyasi proje olmadığını ancak olağanüstü koşullar için alternatif planların düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Özel, "Zaten yeni bir parti var. Olacak, olmalı ama bunu bir felaket senaryosu için düşündük. Örneğin mutlak butlan kararı verilir ve ardından baskın seçime gidilirse ya da partinin seçime girme yeterliliği tartışmaya açılırsa, o zaman yeni bir parti yoksa büyük bir şok yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP'Yİ TERK ETMEYİZ"

Bu senaryonun CHP'den ayrılma anlamına gelmediğini vurgulayan Özel, "En kötü ihtimalde kullanılmak üzere ikinci bir parti hazır etmek gerekebilir. Ancak CHP'yi bırakıp başka bir partiye geçme yönünde alınmış bir kararımız ya da başlatılmış bir süreç yok." ifadelerini kullandı.

Özel, siyasi mücadeleyi CHP çatısı altında sürdüreceklerini belirterek, "Bu, CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Ama bunu partiyi terk ederek değil, partinin içinde mücadele ederek yapacağız." dedi.

"PARTİ ZAMAN KAYBEDİYOR AMA KAN KAYBETMİYOR"

Parti içindeki tartışmalara da değinen Özel, CHP'nin kamuoyu desteğini koruduğunu savunarak, "Parti zaman kaybediyor ama kan kaybetmiyor. Değişim hareketi beklenen hataları vermediği için hedefteyiz." diye konuştu.

"KENDİMLE İLGİLİ ENDİŞEM YOK"

Hakkında fezleke hazırlanması veya dokunulmazlığının kaldırılması ihtimaline ilişkin soruya da yanıt veren Özel, kişisel bir endişe taşımadığını söyledi. Özel, "Kendimle ilgili bir endişem yok. Ancak Türkiye'de çok partili siyasi yaşamın geleceği ve kamu düzeni açısından endişelerim var." ifadelerini kullandı.