Göztepe\'ye gol hattında yeni tank! İmzalar atıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 22 yaşındaki İrlandalı hücum oyuncusu Sinclair Armstrong'u kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, hücum oyuncusu Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Armstrong'un kariyerinde son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City forması giydiği belirtilerek, "İrlanda Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da görev alan Armstrong, kariyerini artık sarı-kırmızı renklerimiz altında sürdürecek. Sinclair Armstrong'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." denildi.
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