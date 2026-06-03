Trump: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti, müzakereler bu hafta sonu gerçekleşebilir - Son Dakika
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Trump: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti, müzakereler bu hafta sonu gerçekleşebilir

Trump: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti, müzakereler bu hafta sonu gerçekleşebilir
03.06.2026 23:32
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Trump: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti, müzakereler bu hafta sonu gerçekleşebilir

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "İran nükleer silah geliştirmeme ve satın almama konusunda anlaştı. Müzakereler bu hafta sonu gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin olumlu ilerlediğini ve Tahran yönetiminin yeni bir anlaşmaya imza atmaya yakın olduğunu iddia etti. Trump, İran’ın nükleer silah geliştirmeme ve satın almama konusunda mutabık kaldığını belirterek, kritik görüşmelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğini açıkladı.

"ANLAŞMA BELGELERİNİ İMZALAMAYA ÇOK YAKINLAR"

Trump şunları söyledi: "İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu çok da uzak olmayan bir gelecekte gidip oradan alacağız. İran nükleer silah geliştirmeme ve satın almama konusunda anlaştı. Anlaşma belgelerini imzalamaya çok yakınlar. İran'la müzakere hafta sonu olabilir. Görüşmeler iyi gidiyor.

"ASKERİ GÜÇ KULLANMAYI TERCİH ETMİYORUM"

İran'da askeri güç kullanmayı tercih etmiyorum. Onları dün gece çok sert vurduk. Hürmüz ve Lübnan'ı birbirinden ayrı değerlendirmeye çalışıyoruz.  İran’la anlaşma olur olmaz Hürmüz Boğazı derhal açılacaktır. Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliği yaptık, büyük bir kısmını ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum. İran anlaşması başarılı olursa, belki İran'da apartmanlar ve ofis binaları inşa etmeye başlayabiliriz.

"İSRAİL VE HİZBULLAH ATEŞ AÇMAMAYI KABUL ETTİ"

Dün ilk kez Hizbullah’la görüştük ve ateş açmamayı kabul ettiler. İsrail de ateş açmayacak."

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Son Dakika Güncel Trump: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti, müzakereler bu hafta sonu gerçekleşebilir - Son Dakika

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