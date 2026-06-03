Rusya: Toprak Bütünlüğüne Teşebbüs Nükleer Tepki Doğurur - Son Dakika
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Rusya: Toprak Bütünlüğüne Teşebbüs Nükleer Tepki Doğurur

03.06.2026 19:27
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Ryabkov, Rusya'nın toprak bütünlüğüne yönelik saldırılara nükleer silah ile yanıt vereceğini bildirdi.

ST. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin toprak bütünlüğüne teşebbüs edilmesi durumunda, buna karşı nükleer silah kullanacaklarını belirterek "Rusya'yı bununla ilgili kararlı olup olmadığı konusunda sınamaya çalışmayın." dedi.

Ryabkov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın nükleer silahı kullanma ihtimalini değerlendiren Ryabkov, buna dair durumların Rus askeri doktrininde tanımlandığını söyledi.

Ryabkov, "Bu tür silahlara sahip olmayanlar dahil saldırganların, Rusya'nın toprak bütünlüğüne teşebbüs etmesi durumunda, en kötü senaryoda bu, nükleer silahla karşılık vermemize yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Bunun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Rusya'yı bununla ilgili kararlı olup olmadığı konusunda sınamaya çalışmayın." şeklinde konuştu.

"Zenginleştirilmiş uranyumla teklifimize ihtiyaç duyulmuyor"

Ryabkov, İran'la ilgili duruma da değinerek "Yine karşılıklı saldırılar söz konusu. Bu, tarafları anlaşmanın sağlanması ihtimalinden uzaklaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması teklifinde bulunduğunu anımsatan Ryabkov, "Şimdilik, bu teklifimize ihtiyaç duyulmuyor. Müzakere taraflarının bu konuya döneceklerini umuyoruz." dedi.

Ryabkov, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmasına ilişkin ise "Son olaylar, Ermenistan'ın bir tercih yapması gerektiğini gösteriyor. Bu tercihin Rusya ile geleneksel, derin, kardeş ilişkileri güçlendirme yönünde olacağını umuyorum. Bu tarih açısından doğru olacak. Ermenistan halkının bundan her zaman kazanç elde ettiğinden ve etmeye devam edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

"UAEA, çifte standart uyguluyor"

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik Ukrayna ordusunca saldırılar düzenlendiğine dikkati çeken Ryabkov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) bu konuda "çifte standart" uygulamakla eleştirdi.

Sergey Ryabkov, Ukrayna ordusunun St. Petersburg'a yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Kiev yönetiminin Batılı ülkeler tarafından desteklendiğini belirten Ryabkov, bunların, Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylemlerini sonlandırmak istemediğini söyledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Toprak Bütünlüğüne Teşebbüs Nükleer Tepki Doğurur - Son Dakika

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