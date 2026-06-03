2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, Japonya ve Tunus'un bulunduğu F Grubu'nda yer alan İsveç, turnuvadaki eski günlerini Amerika kıtasında tekrarlamaya çalışacak.
Ev sahibi olduğu 1958 Dünya Kupası'nda finale yükselen İsveç, 13. kez organizasyonda yer alacak. 2022'de Katar'da oynanan turnuvayı uzaktan izlemek zorunda kalan İsveç'in kupaya katılma serüveni, öne çıkan futbolcuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı hiçbir maçı kazanamayarak grubunu son sırada tamamlayan İsveç, turnuva biletini UEFA Uluslar Ligi sayesinde aldı.
Uluslar Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayarak play-off yarı finalinde mücadele etmeye hak kazandı. Yarı final etabında Ukrayna'yı 3-1 yenerek finale yükselen İsveç Milli Takımı, Polonya'yı da 3-2'yle geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na adını yazdırdı.
İsveç'in eleme müsabakaları ve play-off'larda aldığı sonuçlar şöyle:
Play-off:
Son Dakika › Spor › Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası'na gittiler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?