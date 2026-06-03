Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı - Son Dakika
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Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı

03.06.2026 18:16
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar'ın son röportajı yürekleri dağladı. Muhtar'ın, "Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı." sözleri yürekleri dağladı.

Uzun yıllar televizyon ekranlarında görev yapan Reha Muhtar, dört gün önce yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastaneye başvurmuştu. Doktorlar tarafından yapılan kontrollerin ardından Muhtar, kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alınmıştı. Muhtar'ın bugün sabah hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Reha Muhtar’ın vefatından önce verdiği son röportaj sevenlerini derinden üzdü. Bir dönemin en güçlü medya figürlerinden biri olan Muhtar'ın, hayatının son döneminde yaşadığı yalnızlık ve kırgınlık ifadelerine yansıdı.

Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Reha Muhtar

"ETRAFIMDAKİ HERKES ELİMDEKİ HER ŞEYİ ALDI"

Son röportajında yaşadığı büyük hayal kırıklığını dile getiren usta televizyoncu, "Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı" sözleriyle dikkat çekti. Türk televizyon tarihine damga vuran Reha Muhtar, arkasında sitem dolu bu cümleleri bırakarak aramızdan ayrıldı.

Reha Muhtar, Bodrum, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Reha Muhtar Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • As81855655 As81855655:
    Allah rahmet eylesin.renkli bir kişiydi.Ailevi sorunlardan, sağlığı bozuldu. 0 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Doğruyu görmüş ama geç görmüş malesef 0 0 Yanıtla
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