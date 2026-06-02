Bertuğ Yıldırım\'ın Galatasaray\'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var

Yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen milli golcü Bertuğ Yıldırım, sarı-kırmızılı yönetime transfer olmak için dikkat çeken bir şart sundu.

ÜÇÜNCÜ FORVET OLMAK İSTEMİYOR

RAMS Başakşehir'de forma bir sezon geçiren Bertuğ Yıldırım, Galatasaray'dan gelen yoğun ilgiye olumlu yaklaşsa da yedek kulübesine hapsolmak istemiyor. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe takımdaki üçüncü forvet olmak istemediğini, böyle bir durum yaşanması durumunda transfere sıcak bakmadığını ilettiği belirtildi.

GALATASARAY'DAN KARAR BEKLENİYOR

Bu isteğinin üzerine genç oyuncuya Galatasaray cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Sarı-kırmızılıların oyuncu tarafına kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.