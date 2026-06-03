Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu - Son Dakika
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Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
03.06.2026 17:52
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Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulduğunu açıkladı.

İŞTE KURULAN YENİ MAHKEMELER

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla 140 yeni mahkemenin kurulduğunu açıkladı. Gürlek, paylaşımında şunları söyledi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla; 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hâkimliği, 4 İnfaz Hâkimliği, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi, 16 Tüketici Mahkemesi olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir.

"YARGILAMALARIN DAHA MAKUL SÜREDE TAMAMLANMASINI HEDEFLİYORUZ"

Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

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Son Dakika Güncel Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Armi Larasen Armi Larasen:
    Eline sağlık maaşlah birde hakim savcı ataması yapılır avukatlık okuyan gençler meslek kapısı olur inşallah 0 0 Yanıtla
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